Спецподразделения России готовятся нанести максимум потерь ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники и спецподразделения России на оккупированном Донбассе в ближайшее время попытаются нанести потери Вооруженным силам Украины, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.

Об этом предупредил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов, проведенном в зоне ООС.

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы. У них задача стоит – нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", – сказал Ганущак в ответ на вопрос, чего стоит ожидать на фронте в ближайшее время.

В то же время зам командующего заверил, что Украина готова ко всем вариантам развития событий, "в том числе, если противник пойдет в наступление".

Он также напомнил, что в последнее время пропаганда Москвы "разгоняет" среди населения оккупированных территорий "истерию" о якобы возможном наступлении Объединенных сил, что не соответствует действительности, подчеркнул заместитель командующего ООС.

"Люди там в панике. Уже привели к тому, что говорят и о наступательной операции, и вы знаете историю о "убитом мальчике" в 20 км от фронта... Все это для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение", – отметил Ганущак.

На вопрос о потребности в вооружении, технике и горюче-смазочных материалах на случай наступления со стороны России Ганущак сказал: "Всем обеспечены. Армия тем и характеризуется, что везде должен быть порядок".

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России ударили по жилым домам на Донбассе. Видео последствий обстрела обнародовала 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ.