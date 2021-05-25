Спецназ задержал подозреваемого в убийстве известного историка в Николаеве. Фото и видео

В Николаеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве известного историка Владимира Щукина. В операции было задействовано спецподразделение КОРД.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Там подчеркнули, что преступление было совершено на бытовой почве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Задержанным оказался 29-летний житель Николаева. По данным следствия, он познакомился с историком в социальной сети накануне убийства.

"Встретившись в его жилье он нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения во время конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", – уточнил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Во время обысков у парня нашли вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Следователи вручили ему подозрение в совершении умышленного убийства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Также они будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в Николаеве было обнаружено тело местного краеведа, кандидата исторических наук Владимира Щукина. Мужчине нанесли множество ножевых ранений.

Щукин занимался составлением хроники и асследованием трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области. Он работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.