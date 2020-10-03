Спасатели ликвидировали один из очагов пожара на Луганщине
В Луганской области спасатели погасили один из центров масштабных пожаров.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, в 06:43 пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района ликвидирован (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
В ГСЧС также сообщили, чтопо состоянию на утро 3 октября огонь прошел уже более 20 000 гектаров.
Спасателями были обнаружены тела 7 погибших. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести. Кроме этого травмированы 18 человек.
Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.
Всего к тушению привлечены 2296 человек и 216 единиц техники, в том числе от ДСНС – 472 человека и 122 единицы техники.
Напомним, ранее в сети появились жуткие фото последствий пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.
Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:
обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;
умышленный поджог;
самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;
неосторожное обращение с огнем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на 1 октября совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.