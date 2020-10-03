Спасатели ликвидировали один из очагов пожара на Луганщине

Мирослав Семенюк Расследования 08:23, 3.10.2020 Обновлено: 09:11, 3.10.2020

В Луганской области спасатели погасили один из центров масштабных пожаров.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, в 06:43 пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района ликвидирован (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В ГСЧС также сообщили, чтопо состоянию на утро 3 октября огонь прошел уже более 20 000 гектаров.

Спасателями были обнаружены тела 7 погибших. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести. Кроме этого травмированы 18 человек.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению привлечены 2296 человек и 216 единиц техники, в том числе от ДСНС – 472 человека и 122 единицы техники.

Напомним, ранее в сети появились жуткие фото последствий пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

  • обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

  • умышленный поджог;

  • самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;

  • неосторожное обращение с огнем.

Лесную подстилку вблизи села Чмыровка погасили
ГСЧС Украины

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