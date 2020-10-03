Спасатели ликвидировали один из очагов пожара на Луганщине

В Луганской области спасатели погасили один из центров масштабных пожаров.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, в 06:43 пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района ликвидирован (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Напомним, ранее в сети появились жуткие фото последствий пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:

обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;

умышленный поджог;

самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

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