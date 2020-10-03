Спасатели ликвидировали один из очагов пожара на Луганщине
Пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района погашен
Огонь на Луганщине охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта
Погибли семь человек, еще четверо считаются пропавшими без вести
В Луганской области спасатели погасили один из центров масштабных пожаров.
Как сообщается на официальном сайте ГСЧС Украины, в 06:43 пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района ликвидирован (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Напомним, ранее в сети появились жуткие фото последствий пожаров в Луганской области, которые унесли жизни семи человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.
Огонь охватил 19 000 гектаров леса и 32 населенных пункта.
Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в регионе, основные из них:
обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области;
умышленный поджог;
самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;
неосторожное обращение с огнем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вооруженные формирования России на Донбассе в ночь на 1 октября совершили обстрел лесного массива. В результате возник еще один очаг пожара в Луганской области.
На утро 1 октября огонь подошел к линии разграничения. К тушению очагов возгораний привлекли авиацию. На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что причиной такого масштабного распространения пожаров в регионе стали "непрофессионализм" и "бездействие" местной власти.
Министр внутренних дел Арсен Аваков допустил, что к возможным поджогам могут быть причастны боевики.
В поселке Сиротино под Северодонецком во время лесных пожаров полностью сгорело кладбище.