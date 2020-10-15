Советник мэра Кривого Рога может быть причастен к воровству бюджетных средств – СМИ

Один из советников мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, Константин Павлов, может быть причастен к воровству бюджетных средств.

Он бывший народный депутат от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" в 7 и 8 созыве парламента, передает сайт Политрада.

По информации журналистов, близкими к Павлову оказались сразу несколько компаний, которые получают подряды от городских властей. Он мог лоббировать деятельность ТОВ "Весташляхбуд" – главной фирмы в городе, которая занималась ремонтом дорог.

Еще одной прокладкой для отмывания денег может служить КП Криворожского горсовета "Сансервис", которое предоставляет услуги по ландшафтному дизайну. За последние 2 года с местного бюджета было потрачено 155 млн грн на улучшение внешнего вида, но в городе ничего фактически не поменялось, считают журналисты.

"Около 110 млн грн с местного бюджета было потрачено на электромонтажные работы, которые проводило ООО "НВК Криворожелектромонтаж". За деньги налогоплательщиков было сделано капитальный ремонт уличного освещения, но и на этом проекте, скорее всего, были украдены деньги. Следствие считает, что стоимость работ завышена вдвое", – говорится в расследовании.

Журналисты утверждают, что отдельным проектом для команды Вилкула стали лифты, а они "просто не выдерживают критики горожан". Филии "Днепролифт" и "Одесалифт" ЧАО "ВО Стальканал-Силур" только на обслуживании и ремонт лифтов за последних 2 года могли получить с местного бюджета более 170 млн грн.

"Фактически ситуация в этом направлении так и не поменялась. Тем более, что с лифтами "работать" очень удобно – их постоянно ремонтируют, а они в свою очередь постоянно поломаны", – подытожили в медиа.