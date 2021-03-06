Советник Авакова: мы готовы вернуть оккупированный Донбасс, нужно решение президента

Кремль отреагирует на недавние жесткие шаги Киева, в частности, решение СНБО о закрытии телеканалов Виктора Медведчука. Но Украина готова ответить на любые действия страны-агрессора, даже на полномасштабное наступление.

У Украины есть Стратегия деоккупации Донбасса. В МВД готовы реализовать ее, как только такое решение будет принято высшим руководством государства. Такие заявления в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

– Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию "Гордон" заявил, что Украина готова к неожиданному удару Путина и точно знает, с кем имеет дело. По вашему мнению, каким может быть этот удар?

– Конечно, мы ожидаем ответа. Потому что они иначе не могут. Если есть давление, то будет противодействие. Это закон как в политике, так и в ведении военных действий и в любых других конфликтах.

Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент – это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России.

Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой степени.

– Ответов за закрытые каналы со стороны Кремля еще не прозвучало?

– Каких-то явных – нет. Но если они будут, то это будут какие-то экономические санкции со стороны России или обострение на войне. Но сейчас там довольно сложно. Снег растаял, и боевые действия вести неудобно. Надо, чтобы подсохли поля и все остальное.

– Когда наступит полноценная весна, мы можем говорить о том, что активизация с той стороны произойдет?

– Возможно. Мы это учитываем. Уверяю вас, что мы готовы к ответу, готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление россиян, оно будет сокрушительным для них.

– Но мы понимаем, что пока Кремль не использовал авиацию на Донбассе. Может ли Россия, по крайней мере, как фактор давления, использовать угрозу использования авиации?

– Авиацию они не могут использовать. Они говорят, "их там нет". Как они могут открыто использовать свою авиацию? Это будет нарушение всех их предыдущих позиций.

Если они используют авиацию, это будет доказательством их агрессии, совсем другой разговор. Потому что у нас тоже есть авиация, и у нас есть поддержка Запада. И поверьте, ответ будет равноценным.

– Министр Аваков говорил о том, что Национальная гвардия и Национальная полиция готовы следить за порядком на тех территориях в случае, если мы начнем контролировать границу. И даже Пограничная служба. Понятно, что там сейчас вооруженный конфликт. Разрабатываются ли в ведомстве такие планы?

– В 2019 году министром была представлена Стратегия деоккупации Донбасса. Она у нас есть, она разработана пошагово, до мелочей. И мы готовы хоть сегодня обеспечить эти мероприятия.

– Чего тогда ждете?

– Это же решение не министра МВД. Это должно быть решение президента, решение Верховной Рады. Это должно быть решение государственное. Итак, все готово. Об этой Стратегии все знают. Но должно быть определенное время.

Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно.

– Национальные дружины, "народная милиция", которую предлагают, будет сосуществовать с МВД Украины?

– Никакой речи о "народной милиции" быть не может. Никакой полиции, кроме Национальной полиции, на территории Украины не может быть.

– Относительно телеканалов Медведчука-Козака. Сейчас на их основе создан пока один канал. Его через СБУ отключили от спутника, большинство провайдеров не берут его в свои сети. Будут ли по нему определенные санкции?

– Наша позиция – позиция закона. Итак, если будут открыты какие-то другие каналы и там будут прослежены незаконные прибыли, финансирование Россией этих каналов, конечно, они снова будут под санкциями. Есть нарушения закона – нет вашего канала. Точка.