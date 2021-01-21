Советник Авакова отреагировал на пьяное ЧП с Немилостивым

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на пьяное ЧП с участием заместителя министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Виталия Немилостивого.

Как заявил в эфире "Украина 24" Владимир Мартыненко, советник главы МВД Арсена Авакова, для полиции нет чиновников с индульгенцией перед законом. По его словам, патрульным безразлично, кто за рулем: если нарушают правила, то отвечать будут все.

"В законе нет отдельно выписанных фамилий, на которые этот закон не распространяется. Это нормальная реакция патрульных полицейских на уже экс-чиновника, которого поймали на нетрезвом вождении", – сказал он.

Напомним, что Немилостивого остановили пьяным за рулем поздно ночью 20 декабря 2020 года в Киеве на улице Жилянской.

Чиновник сообщил патрульным, что он является заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Олега Уруского, а также показал соответствующее удостоверение.

Он отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, начал угрожать полицейским и даже толкать их.

На Немилостивого составили соответствующие админпротоколы, материалы по делу направили в суд.

21 января на внеочередном заседании Кабинета министров чиновника уволили. Так премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на публикацию OBOZREVATEL с видеодоказательствами.

Как сообщил OBOZREVATEL, в сеть попала вторая часть видео с задержания за пьяное вождение Немилостивого. На нем уже экс-чиновник признается, что сел за руль в нетрезвом состоянии и просит прощения за свои действия.