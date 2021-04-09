Соучастника по делу брата Вовка арестовали с залогом почти в 2 млн

Адвоката Юрия Донца, которого подозревают в получении $100 тысяч взятки вместе с братом главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Юрием Зонтовым, суд отправил под арест.

Однако с возможностью внесения 2,9 миллиона гривен залога. Решение было принято на заседании Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Применить к подозреваемому Донцу Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 4 июня включительно. Определить подозреваемому залог в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 2 миллиона 951 тысячу гривен", – отмечается в решении.

Судья частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ. Ведь прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток и с возможностью залога в 6168 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (это более 11 млн гривен).

Тогда как защита вообще просила отпустить Донца под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Известно также, что на арестованного Донца положили ряд обязанностей: сдать паспорта, носить браслет, не общаться с братом председателя ОАСК Зонтовым и другими свидетелями.

Напомним: отстраненного заместителя начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.

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