Сотрудники ГРУ РФ участвовали в войне на Донбассе – Bellingcat

Главный расследователь проекта Bellingcat, медиаэксперт Христо Грозев рассказал о том, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России были участниками вооруженного конфликта на частично оккупированном РФ украинском Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle. Доказательствами являются биллинги телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами на Донбассе, датированные 2014-2016 годами.

Эти биллинги подтверждают общение между руководством подразделения ГРУ 29155 и теми сотрудниками, которые находились в Чехии и Болгарии перед взрывами на военных заводах и складах с боеприпасами, с представителями спецслужб РФ и сепаратистами из ОРДЛО.

"То, что они были участниками конфликта в Донбассе, – это точно", – подчеркнул Грозев.

Напомним, один из 18 российских дипломатов, который был выслан из Чехии из-за скандала со взрывами на военных складах, на самом деле оказался разведчиком. Он служил в подразделении ГРУ 29155 вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 апреля МИД Чехии объявило о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их заподозрили в причастности к взрывам на складе боеприпасов, в результате которых погибли два человека, и работе на спецслужбы РФ.

После этого чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По версии следствия, подозреваемые были непосредственно на месте ЧП.

По выводам чешских СМИ, организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице (Чехия) скорее всего был совершен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В итоге власти Чехии пообещали рассекретить доклад об участии российских агентов во взрывах на военных складах в 2014 году.

Впоследствии стало известно, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешской Врбетице, а на территории Болгарии.