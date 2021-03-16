Сотрудник СБУ похитил человека и требовал большую сумму в интересах российской компании

В Украине задержали оперуполномоченного Департамента защиты национальной государственности СБУ, который в интересах российской компании похитил жителя города Харьков и угрозами требовал у него деньги – €40 тысяч и 1,6 миллиона гривен.

Преступление произошло еще в прошлом году, в настоящее время мужчине и его сообщникам объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом информируют в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Установлено, что в феврале 2020 года с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Они похитили и незаконно лишили свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских интернет-сетей российской компании.

У пострадавшего, вопреки его воле, оперуполномоченный СБУ требовал передать ему и сообщникам 40 000 евро и 1 600 000 гривен, которые они считали своей собственностью. В то же время процесс вымогательства сопровождался угрозами насилия над похищенным, ограничением его прав, свобод и законных интересов, угрозами убийства и причинением тяжких телесных повреждений. Кроме этого, еще и угрозами привлечения к уголовной ответственности за сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов.

"После того, как гражданин согласился через некоторое время оплатить всю сумму средств, его отпустили. Несмотря на то, что работник СБУ скрывался от правоохранительных органов, он был задержан на основании решения следственного судьи, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесение залога", – говорится в сообщении на сайте ГБР.

В частности, всем фигурантам производства сообщено о подозрении в:

незаконном похищены и лишены свободы человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины);

вымогательстве с угрозой насилия, убийства и причинения тяжких телесных повреждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 7 лет лишения свободы.

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