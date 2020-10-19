Сотрудники ГБР помогали шантажисту вымогать $20 тысяч у своего коллеги

В Харькове сотрудники Государственного бюро расследований задержали мужчину, который при помощи сотрудников бюро требовал у следователя ГБР и его знакомого $20 тысяч за неразглашение информации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Злоумышленника задержали после получения им всей суммы (чтобы посмотреть видео, доскроолльте новость до конца).

"По предварительной информации, житель города Харькова, действуя по предварительному сговору с другими лицами Государственного бюро расследований, требовал от следователя ГБР и его знакомого $20 тысяч", – сказано в сообщении.

Эти деньги следователь должен был заплатить, чтобы не разглашали его личные данные и прекратили относительно него следственные действия.

Кроме того, харьковчанин шантажировал сотрудника бюро передачей собранной им информации руководству ГБР.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР разоблачили подполковника Службы безопасности Украины на вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов. Деньги он требовал от гражданина за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов.