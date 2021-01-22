Соседи рассказали подробности о подозреваемом в двойном убийстве в Одессе
Мужчина, который отрезал голову отцу и зарезал квартиранта в Одессе, якобы имел наркотическую зависимость и поэтому неоднократно терял работу.
Об этом рассказали соседи подозреваемого, пишет "Сегодня". Люди также отметили, что квартира, где случилась трагедия, сдавалась в аренду. Следовательно, ее жителей и владельцев там видели не часто.
По словам очевидцев, даже платежки за коммунальные услуги никто подолгу не доставал из почтового ящика. Не наведывалась в квартиру и ее хозяйка.
Также стало известно, что задержанный был сотрудником одного из отелей в центре Одессы. В заведении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Он сам не пытался утверждать, что не причастен к убийствам. Более того, заявил, что совершил их ради ритуала. Впрочем, несмотря на это, в авто полиции сажать парня пришлось силой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января в одной из квартир на улице Небесной Сотни в Одессе 30-летний мужчина отрезал голову своему отцу и зарезал еще одного мужчина, вспоров брюшную полость.
После этого он вышел на улицу, обмотанный внутренними органами, и начал разбивать стекла в машинах отрезанной головой.
Жестокие убийства мужчина объяснил тем, что он якобы "является богом, которому не хотели поклоняться".