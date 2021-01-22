Соседи рассказали подробности о подозреваемом в двойном убийстве в Одессе

Мужчина, который отрезал голову отцу и зарезал квартиранта в Одессе, якобы имел наркотическую зависимость и поэтому неоднократно терял работу.

Об этом рассказали соседи подозреваемого, пишет "Сегодня". Люди также отметили, что квартира, где случилась трагедия, сдавалась в аренду. Следовательно, ее жителей и владельцев там видели не часто.

По словам очевидцев, даже платежки за коммунальные услуги никто подолгу не доставал из почтового ящика. Не наведывалась в квартиру и ее хозяйка.

Также стало известно, что задержанный был сотрудником одного из отелей в центре Одессы. В заведении эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Он сам не пытался утверждать, что не причастен к убийствам. Более того, заявил, что совершил их ради ритуала. Впрочем, несмотря на это, в авто полиции сажать парня пришлось силой.

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