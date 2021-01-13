2020 год запомнился украинцам не только эпидемией. Коронавирус, в конце концов – проблема глобальная и естественная. А коррупция - явление рукотворное. Помимо прочего, 2020 навсегда поставил крест на легенде о том, что нынешняя молодая да "зелёная власть" – пускай и непрофессиональная, но зато не ворует.

Притчей во языцех стало разбазаривание коронавирусного фонда на строительство дорог или будущая закупка китайской ванкцины через фирму-прокладку. В 2020 мы узнали многое о том, кто именно курирует коррупцию в администрации Зеленского и его фракции в парламенте.

Все вышесказанное в полной мере касается и оборонной сферы. Если говорить о Владимире Зеленском как о Верховном Главнокомандующем, самоочевидным является тот факт, что должное внимание армии он уделял исключительно в период предвыборной кампании. Ведь приход Зеленского к власти был обеспечен в том числе обвинениями команды Петра Порошенко в том, что они – барыги, ведущие бизнес на крови. Барыг убрали. А коррупция, как водится, осталась.

По интересному стечению обстоятельств, именно в 2020 году мы увидели критическое снижение обороноспособности украинской армии. И дело тут не только в том, что Верховному больше интересны мосты и мир, чем армия и победа. Нет! Дело в том, что оборонка стала рассматриваться некоторыми деятелями как поле для своего кормления. Не то, чтобы так не было раньше. Но, образно говоря, если прошлая власть строила армию и отщипывала себе по дороге с процесса, нынешняя "молодая команда" имени лучших побуждений Полиграф Полиграфыча Шарикова предпочитает воровать без какого-либо строительства.

На поверхность в прошлом году всплыли несколько коррупционных скандалов, которые своими масштабами затмевают все этапы "Свинарчукгейта". Чего стоит хотя бы скандал с закупкой 140 бронеавтомобилей "Казак-2". Тогда авторитетный в оборонной сфере журналист Юрий Бутусов заявлял, что на каждой машине Минобороны решило "наварить" по 2 миллиона гривен. Итого - почти что 10 миллионов долларов "отката" со всей партии!

Или вспомним скандала с закупкой 26 устаревших чешских САУ "Дана" по 1,5 миллиона долларов за единицу при рыночной цене в плюс-минус 800 тысяч долларов. 15 миллионов долларов разница! 25 миллионов долларов - и это только то, о чем стало известно журналистам.

Закрадывается подозрение, что такие коррупционно-ёмкие махинации - это следствие действий некой фигуры. Кто же он? Это Свинарчук Зеленского?

Итак, знакомьтесь с крайне непубличным человеком - Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк. Именно Миронюк, по данных наших источников и слухов участников рынка оборонных закупок якобы является центровой фигурой, курирующей сомнительные закупки в оборонке. Миронюк - человек загадочной биографии.

Официальный сайт МОУ говорит о нем скупо. Служил в миротоворечском контингенте в Ираке и Афганистане. Служил в частях спецназначения. При Януковиче и Саламатине работал в структурах "Укроборонпрома". Ограниченность данных иногда говорит нам больше, чем их наличие.

При первом же взгляде на биографию Миронюка можно точно определить - перед нами разведчик. Многие годы он был сотрудником Главного управления разведки Министерства, структуры называемой в определённых кругах "Островом". Лично знакомые с ним люди передают, что при знакомстве Александр Юрьевич производит впечатление твердого как скала бойца спецназа. Карьера Миронюка складывалась гладко. Но без каких-либо звёзд. "Дострельнуть" же до высоких кабинетом власти, как говорят, ему помогло очень близкое знакомство с нынешним Министром обороны Андреем Тараном!

Судьба свела их в далёком 2008 году, когда Таран занимал пост замглавы "Острова". Возможно плотный творческий союз двух мужчин не состоялся бы, если бы не корабль с красивым женским именем "Фаина". Помните? В 2008 году это судно с грузом украинских танков с сомнительным сертификатом "энд-юзера" захватали сомалийские пираты? Со стороны украинского разведсообщества тонкое дело коммуникации с сомалийцами по части передачи им выкупа было поручено в том числе Андрею Тарану, который и задействовал в этой операции офицера спецназа Миронюка. Злые языки поговаривают, что из переданных в качестве выкупа Вадимом Альпериным 3 миллионов долларов, до темнокожих бойцов резиновой лодки и Калашникова из Аденского залива дошли только 2 миллиона.

Потерянная по дороге единичка "денег" возможно могла стать основой специфического "доверия" между двумя офицерами-разведчиками. Доверия, которое проверяется только на практике - посредствам американских президентов. Впрочем, свечку тут никто при этом не держал. И это - просто слухи.

Получив кресло министра, Таран по-видимому призвал оборотистого и сведущего в "денежных" делах подчинённого обеспечивать процессы в оборонных закупках. Если помните, в конце прошлого года эксперты и журналисты много говорили о провале выполнения ДОЗа - государственного оборонного заказа. Тогда же стало известно, что договора с поставщиками начали подписываться только в августе, и полгода выполнение ДОЗа на 2020 год, полностью подготовленного Генштабом ещё в начале прошлого года, выходит попросту саботировалось. Ситуация сложилась настолько критическая, что для того, чтобы не попасть под статью Таран и Миронюк были вынуждены выпустить платежки в рамках ДОЗа на Госказначейство в середине декабря. Прекрасно понимая, что они не будут выполнены из-за постановления Кабмина, запрещающего авансировать работы и услуги на период коронавируса.

Как нам стало известно после общения с участниками рынка, Миронюк мог специально тормозить выполнение ДОЗа. Минобороны отказывалось подписывать контракты. Причина простая - война за 10 миллиардов гривен украинских налогоплательщиков, выделенных на закупку вооружения. Причем война со всеми сразу - со всем рынком и с "Укроборонпромом", которых Миронюк постоянно обвиняет в неспособности производить военную технику и вооружение.

К нам в руки попал интересный документ. Показывать его мы не имеем права. Но перескажем содержание.

Документ этот - докладная записка Миронюка на имя Министра обороны Тарана. Документ начинается со слов "З метою забезпечення виконання основних показників державного оборонного замовлення на 2020 рік у Міністерстві оборони опрацьовано питання стосовно прямих закупівель Міністерством оборони України продукції, послуг та робіт оборонного призначення за імпортом". Этот документ фактически говорит о том, что Министерство хочет стать субъектом рынка обороных закупок, потеснив с него "Укроборонпром" и спецэкспортёров. А главное, он говорит о том, что Миронюк с Тараном возможно решили отказаться от услуг украинских производителей в пользу импортных контрактов, по которым "откаты" благозвучно называются "комиссионными".

Поражает цинизм чиновников МОУ. С одной стороны всеми силами срывается выполнение ДОЗа, кроме контрактов в которых прослеживался прямой коррупционный интерес, а с другой стороны за авторством Миронюка готовится документ, исходя из которого обвинить в срыве ДОЗа планируется компании с рынка - "Укроборонпром" и спецэкспортеров.

Речь идёт не просто о непрофессионализме. Речь идёт о том, что Миронюк с Тараном хотят бесконтрольно распоряжаться средствами оборонки. Самим тратить, закупать и самостоятельно себя контролировать. Цена вопроса, напоминаю, - по меньшей мере 10 миллиардов гривен в год!

Конечно же, друзья-разведчики скажут, что возможность прямых закупок необходима им для успешного сотрудничества с американскими партнерами. И эта версия имела бы право на жизнь! Если бы мы не видели, как на практике реализуются контракты, согласованные Миронюком - тот же контракт на "Даны" с разницей в 15 миллионов.

Не будем судить о профессионализме Тарана и Миронюка в деле защиты национальных интересов. Отдадим им должное - они четко знают в чем состоит их личный интерес. Умеют его отстаивать. И водить ради этого за нос всех вокруг. Как заправские пираты, которые захватили власть в целом государстве. Ну прямо как в Сомали!

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