Соколова рассказала, как в Генштабе ВСУ зарабатывают на погибших: Минобороны начало проверку. Фото и видео

Чиновники управления гражданско-военного сотрудничества в Генштабе ВСУ якобы зарабатывают на транспортировке тел погибших на Донбассе военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Янина Соколова. Она утверждает, что соответствующие документы получила от одного из офицеров ВСУ, который сейчас служит на востоке Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно полученным данным, ФЛП, зарегистрированный на Ивана Ивановича Ткачука, предоставляет ритуальные услуги по завышенным ценам.

"Такие услуги предоставлял десятки раз один и тот же ФЛП, где, для примера, транспортировка тела военного из Донбасса домой в три раза превышало реальную стоимость", – пояснила журналистка.

По словам командира воинской части, им звонит высшее командование Генштаба и предлагает заключить договор на ритуальные услуги именно с указанным ФЛП.

Соколова отметила, что источник назвал ей фамилию Бондарь, который является представителем ГВС Генштаба, однако тот отказался от комментариев.

Также журналистка рассказала, что у тещи Виталия Бондаря – Аллы Марш – есть ФЛП, которое часто выигрывает тендеры на поставки в ВСУ.

А сам полковник за последние два года задекларировал два земельных участка в Киево-Святошинском районе. В собственность его жены, которая является киевским прокурором, есть Range Rover.

Тем временем в Министерстве обороны поручили срочно проверить данные, изложенные журналисткой.

"В случае подтверждения: не просто привлечь виновных к ответственности, но и публично назвать обстоятельства, при которых такая позорная практика стала возможной", – пообещали в ведомстве.

Также в Минобороны заверили, что этот вопрос находится на личном контроле министра Андрея Тарана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора Украины сообщил бывшему заместителю министра обороны о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 42 миллиона гривен.