Согласовано время экстренного заседания ТКГ по Донбассу: Арестович озвучил детали

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу назначено на 15:00 7 апреля.

Как сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и договоренностей между сторонами ТКГ от 22 июля 2020 года.

"В повестке, в первую очередь, безопасность. Возвращение к суровому соблюдению дополнительного комплекса мер по режиму прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще и чаще, при чем грубо нарушается, с трагическими последствиями", – отметил он.

По словам Арестовича, нужно вернуться к тому состоянию безопасности, которое было в первые недели и месяцы после введения 27 июля режима прекращения огня, "потому что только за вчера и позавчера несколько погибших".

Он добавил, что в рамках внеочередного заседания ТКГ также будет решаться вопрос о проведении ремонтных работ по восстановлению электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, который в результате обстрелов 6 апреля перестал поставлять воду в порядка 50 населенных пунктов по обе стороны от линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью военнослужащих ВСУ на Донбассе в течение последней недели.