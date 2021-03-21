Чем могут закончиться погромы на Банковой, или В чем разница между майданами и событиями на Донбассе

События на Банковой показали, насколько тонка грань между мирным протестом и актами вандализма, граничащими с уголовными преступлениями, как-то захват институтов власти, административных зданий. И если раньше гражданское общество в каждом статусе в ФБ, в каждой статье и ТВ-выступлении призывало власть, силовиков толерантно относиться к праву граждан выражать свое несогласие с правящим курсом, то сегодня в пору поднимать вопрос о том, готова ли эта власть защитить страну от осквернения наших символов, от банального разбоя ультрас и даже государственного переворота руками нескольких тысяч вооруженных людей.

Украина – страна с мощным гражданским обществом, способным реально влиять на внешнеполитические ориентиры государства и на важные внутренние процессы. Подтверждение тому – три революции, произошедшие за три десятилетия. При этом Революция на граните, Помаранчевая революция и Революция Достоинства имеют одну общую уникальную и достойную гордости черту: во время массовых протестов в разные годы не было зафиксировано ни единого акта вандализма. Сотни тысяч, а временами – миллионы граждан, вышедших на мирный протест, сумели обеспечить целостность витрин магазинов и неприкосновенность банкоматов. И крайне трепетно относились к государственным символам, а также к зданиям, где заседали тогдашние оппоненты улицы.

Подобный бэкграунд давал нам право противопоставлять акции протеста украинского гражданского общества тому, что происходило весной 2014-го на Донбассе, в Харькове, Одессе... Или даже шокировавшей мир попытке захвата Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента США Дональда Трампа.

Вчера, 20 марта, после событий на Банковой, мы это право потеряли.

Почему между последней акцией в поддержку арестованного активиста Сергея Стерненко, штурмом Капитолия и захватом админзданий в оккупированных ныне Донецке и Луганске можно поставить знак равенства?

Можно ли отстаивать справедливость и правосудие с помощью вандализма?

И наконец – почему вчерашние события имеют стойкий привкус попытки совершения переворота? Во всем этом разбирался OBOZREVATEL.

Акция, анонсированная сторонниками осужденного по подозрению в похищении человека Сергея Стерненко, изначально ничем не отличалась от множества предыдущих акций. Они с определенной регулярностью проходят в Киеве и в регионах с 23 февраля – дня, когда суд в Одессе осудил Стерненко к 7 годам лишения свободы и конфискации половины имущества. Подавляющее большинство этих манифестаций были мирными и исчерпывались походом активистов к Офису президента на улицу Банковую, выкрикиванием требований освободить Стерненко и иногда – несколько обидными кричалками в адрес действующей власти.

При этом, в ходе большинства акций (кроме, разве что, первой, когда ранения и травмы получили 27 силовиков и были задержаны десятки активистов) не страдали ни люди, ни государственное имущество.

Все изменилось в день рождения Стерненко, 20 марта, когда его сторонники пришли на Банковую. Чего хотели добиться участники этого события, учитывая, что собрались они субботним вечером, когда ОП не работает и Зеленский, к которому они апеллировали, точно не находился на рабочем месте – вопрос второстепенный. На первый план вышло то, каким образом участники акции попытались быть услышанными.

Файеры, горящие покрышки, петарды переросли в откровенный вандализм. Отдельные участники протеста били стекла в здании Офиса президента, залили площадку перед зданием красной краской и густо исписали фасад оскорбительными надписями.

Досталось и изображению государственного герба на табличке Офиса президента. Тризуб, за который уже 7 лет украинские воины идут в бой и отдают жизни – жгли пиротехникой и обливали краской.

Фото из опустевшей к утру площади перед ОПУ – шокируют.

В соцсетях прокатилась волна возмущения от украинцев, считающих недопустимыми подобные действия. Ведь можно как угодно относиться к президенту страны – но осквернять при этом государственные символы, разрушать принадлежащее народу имущество – недопустимо. Потому что пытаясь ударить по Зеленскому, люди, которые все это делали, ударили по Украине.

Произошедшее на Банковой 20 марта вызывает параллели со штурмом Капитолия, который произошел в начале января 2021 года.

Тогда, откликнувшись на призыв проигравшего выборы Дональда Трампа, несколько сотен его сторонников отправились штурмовать здание американского Конгресса, где в этот момент проходили дебаты по результатам президентских выборов в США. Они прорвались через заграждения и вступили в столкновения с полицией и охраной Капитолия.

В результате участникам штурма удалось прорваться в здание, круша на своем пути все.

То, как разворачивались события, напоминает произошедшее на Банковой. Те же разбитые стекла. Те же файеры. То же демонстративное неуважение к государственным символам, одним из которых, к слову, для американцев является и Капитолий.

В здании Конгресса сторонники Трампа продержались несколько часов. Впоследствии, после привлечения военных, властям удалось навести порядок. Десятки участников штурма были задержаны сразу, против почти двух сотен впоследствии были возбуждены уголовные дела. Пятеро американцев в ходе штурма погибли. А в США эту "лебединую песню" Трампа назвали попыткой "путча" и даже создали специальную комиссию, которая занимается изучением предыстории и последствий "террористической атаки внутри страны".

При этом американцы не сомневаются: январский штурм Капитолия стал одним из мощнейших ударов по устоям демократии в США за последние годы.

Нечто похожее на события на Банковой 20 марта очень хорошо помнят украинцы, жившие в Донецке и Луганске весной 2014 года. Ведь оккупация и война начиналась с захватов зданий областных госадминистраций и зданий СБУ в этих городах.

29 апреля 2014 года в Луганске толпа так называемых пророссийских активистов под российскими флагами, вооруженных битами, металлическими прутьями и холодным оружием, выдвинулась под здание Луганской ОГА. Охранявшие ее тогда сотрудники милиции покинули здание под одобрительные выкрики "активистов". А после, с криками "Россия" и "Референдум", они начали разбивать окна, вломились внутрь. Первое, что сделали захватчики – сорвали и потоптали украинские флаги, водрузив на их место российские триколоры.

Впоследствии в здании захваченной Луганской ОГА они устроили тюрьму для задержанных украинцев – "врагов" "молодой Луганской республики".

В Донецке захват ОГА проходил по схожему сценарию – только несколько раньше. 6 апреля сепаратисты во главе с Павлом Губаревым выломали ворота на территорию Донецкой ОГА. В отличие от Луганска, в Донецке милиция пыталась воспрепятствовать беззаконию. Штурмовики вырывали у милиционеров щиты, бросали в них взрывпакеты, к зданию даже подогнали водомет.

Вследствие штурма здание Донецкой ОГА существенно пострадало. Сепаратисты били окна, бросали внутрь гранаты. Украинский государственный флаг на флагштоке они не смогли снять, поэтому отрезали его ножом – и над зданием подняли флаг РФ…

Во всех трех случаях имела место необоснованная агрессия и вандализм по отношению к зданиям, которые принадлежат всему народу. Во всех случаях у митингующих были конкретные цели. У сторонников Трампа – добиться пересчета голосов и сохранения их кандидатом президентского кресла. У сепаратистов Донецка и Луганска – присоединиться к России, которую они по какой-то неведомой причине считали "братской страной". У сторонников Стерненко – заставить власть пересмотреть приговор активисту и обратить внимание на несовершенство существующей в Украине судебной системы.

На фоне произошедшего в США и ОРДЛО, в Киеве цель у участников акции кажется более благородной. Вот только может ли помочь вернуть правосудие в Украину осквернение ее государственных символов? Заставят ли, к примеру, судью в Одессе принять справедливое (по мнению манифестантов) решение разбитые окна в ОПУ? Стимулирует ли руководство ОПУ вмешаться в дело Стерненко то, что десятки коммунальщиков вынуждены теперь стирать руки в кровь, отскребая щедро исписанные радикалами фасады на Банковой?..

Разумеется, нет.

Произошедшее 20 марта в Киеве подарило прекрасные кадры российским пропагандистам, спровоцировало дополнительные расходы для налогоплательщиков, дискредитировало саму идею гражданского протеста – но никак не помогло восстановлению справедливости.

Более того: столь варварские попытки заставить руководство страны вмешиваться в деятельность независимой судебной ветви власти, желание добиться освобождения Стерненко, не доказывая его невиновность, а шантажируя и угрожая, ставят участников вчерашней акции на одну ступень с захватывавшими админздания на Донбассе сепаратистами и гастролерами из РФ и разодетыми в перья вандалами в Капитолии.

Ведь ни одно, ни другое, ни третье не имеет ничего общего с демократией и правом на мирный протест. Это – с разной степенью успешности попытки совершения государственного переворота. И за них, рано или поздно, придется отвечать.

Но вернемся к тому, с чего начали: готова ли власть защищать символы государственности? Готова ли она предотвратить события, аналогичные произошедшим в 2014 году в Луганске и Донецке? Это важный вопрос в контексте гибридной войны. Ведь вчера враг ходил с "ватным" лицом, а сегодня может переобуться патриотом или активистом и под новыми лозунгами вершить старое дело. Защитники Стерненко – не враги государственности. Но они создают прецедент, которым могут воспользоваться другие люди: более подготовленные, хорошо вооруженные и отлично координируемые.

И что тогда?