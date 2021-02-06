Отец немецкой пропагандистской машины Йозеф Геббельс говорил: "Мы добиваемся неправды, а эффекта". Этот принцип работает и сегодня во время информационных войн и атак.

Я не раз писала, что с самого начала работы, как только я начала разрушать схемы в ГППС, на меня полилась ложь с нескольких сомнительных сайтов.

На посту главы Госпродпотребслужбы я всего три месяца, но уже наслушалась о себе столько фейков, легенд и фантазий. Сейчас же информационного спама стало столько, что у меня иногда складывается впечатление, что я стою под душем с грязью.

Раз пошла такая геббельсовская война, то хочу, чтобы вы знали: цена вопроса около 30 млн долларов, которые, по подсчетам компетентных органов, коррупционеры привыкли получать со схем при экспорте продуктов питания.

Боюсь, что люди, которые сейчас информационно атакуют меня, мою семью и людей из моей команды, не остановятся ни перед чем.

Те, кто близко меня знает и так это понимают, поэтому пишу это для тех, кто в меня верит и ждет перемен. А таких людей я знаю, очень много. Спасибо друзьям и коллегам, которые поддерживают меня в этот сложный период!

Верю в то, что у нас все получится!

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