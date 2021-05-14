МВД сделало заявление о санкциях СНБО против воров в законе. Инфографика

На 1 января-2020 на территории Украины находилось 34 вора в законе, но их количество сократилось почти вдвое. Решение СНБО ввести против них, а также криминальных авторитетов санкции должно снизить уровень преступности и сделает страну более безопасной и стабильной.

Соответствующее заявление Министерства внутренних дел было опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 14 мая, после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Правоохранители указали, что в стране сохраняется тенденция уменьшения уровня преступности уже пятый год подряд (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

"Но существуют отдельные группы людей, которые имеют колоссальное влияние на криминогенную картину и дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в стране. Это – воры в законе и лидеры организованных преступных группировок", – сообщила пресс-служба.

В министерстве указали, что именно эти лица контролируют большинство фактов похищения авто, квартирных краж и других системных и массовых преступлений против собственности.

Особенно опасно для нацбезопасности то, что воры в законе пытаются влиять и на политические процессы, устанавливая коррумпированные связи с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, судами.

По предварительным данным, сейчас в мире насчитывается 557 воров в законе. Значительное количество из них имеют устойчивые криминальные связи с преступной средой в Украине, указали в МВД.

Среди воров в законе, которые пребывают на территории нашей страны:

двое в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний;

один под домашним арестом;

один в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине.

"Чтобы полностью искоренить это явление с нашей территории, нужна государственная воля и единая государственная позиция нетерпимости к криминальным элементам, которые угрожают безопасности Украины и ее граждан. И такая воля сейчас – есть!" – отреагировали на санкции в министерстве.

Подчеркивается, что попавшие под ограничения иностранные граждане, которые еще остались на территории Украины, будут принудительно выдворены в кратчайшие сроки.

Криминальные авторитеты и воры в законе, которые являются гражданами Украины, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В МВД отметили, что это решение СНБО является продолжением "взвешенной и продуманной государственной политики президента, Кабинета министров и парламента, а также отражением воли украинского народа на безопасную жизнь без господства организованной преступности".

Как ранее писал OBOZREVATEL: