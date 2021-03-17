СНБО должен присмотреться к российскому бизнесу Пинчука, – Спивак

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен внимательно изучить бизнес олигарха Виктора Пинчука на территории Российской Федерации.

Такое мнение высказал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в интервью на телеканале "Украина24".

"Скажите мне, вот я вам показал на цифрах, как концерн "Интерпайп" одного известного олигарха Виктора Пинчука влияет на национальную безопасность, влияет на коррупцию, влияет на наши с вами тарифы, влияет где-то даже на какую-то государственную политику. Что это за монополии у нас? И тогда у меня вопрос. А почему РНБО не принимает по нему никаких санкций?", - сообщил Спивак.

По его словам, филиал "Интерпайпа" в Москве за последние 5 лет уплатил сотни миллионов рублей налоговый платежей в бюджет страны- агрессора.

"А-йя-йяй хочется сказать. А как это так? Я не понял, все животные равны, а есть равное? Это же агрессор. А мы туда деньги платим в бюджет", - отметил он.

Помимо этого, "Интерпайп" в последние несколько лет стал монопольным поставщиком труб для государственного "Нафтогаза", получив за последние 5 лет свыше 16 млрд грн от государственной компании.

"Этот же "Интерпайп" является монопольным поставщиком труб на наш украинский Нефтегаз. Далее внимание. По цене, в 2-3 раза превышающей их номинальную стоимость, рыночную стоимость и т.д. Более того, собственно Нефтегаз, например, из Днепропетровска в Полтаву трубы уезжают почему-то дороже, чем они уезжают в Западную Сибирь. Вы мне не можете объяснить логистику?", - добавил руководитель платформы "Национальная стратегия развития".