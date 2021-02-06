Данилов предупредил об опасной шпионской войне в Украине. Видео
В украинских спецслужбах работает агентура страны-агрессора и это "очень и очень небезопасно".
Об этом 5 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Мероприятие транслировалось на Youtube-канале Open Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Глава СНБО отметил, что в стране сделали большую ошибку, когда в 1991 году не "закрыли на улице Банковой крест-накрест КГБ", а оставили тех же работников, переименовав ведомство в Службу безопасности Украины.
"Это очень и очень небезопасно. Последствия мы пожинаем до сих пор", – сказал Данилов.
"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто сумасшедшая", – добавил он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине, кроме горячей войны на территории Донбасса, идет информационная и так называемая шпионска. Последнюю, по словам Данилова, "мы не замечаем, но ощущаем каждый день на своей шкуре".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Данилов заявил, что Россия начала захватывать Донбасс с 1994 года, развязав там скрытую войну и уничтожив все украинское, в том числе и телевидение. По его словам, тогда велась война за сознание людей.
Секретарь СНБО также ответил на жалобы представителей заблокированных телеканалов Виктора Медведчука о том, что из-за санкций без работы осталось 1,5 тыс. журналистов. Данилов показал документы, согласно которым в некоторых указанных компаниях в 2020 году работал один человек за 5 тысяч зарплаты.
Санкции против пособников страны-агрессора будут вводиться и дальше, в том числе, против действующих народных депутатов Украины, отметил глава СНБО.