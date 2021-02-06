Данилов предупредил об опасной шпионской войне в Украине. Видео

В украинских спецслужбах работает агентура страны-агрессора и это "очень и очень небезопасно".

Об этом 5 февраля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Мероприятие транслировалось на Youtube-канале Open Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава СНБО отметил, что в стране сделали большую ошибку, когда в 1991 году не "закрыли на улице Банковой крест-накрест КГБ", а оставили тех же работников, переименовав ведомство в Службу безопасности Украины.

"Это очень и очень небезопасно. Последствия мы пожинаем до сих пор", – сказал Данилов.

"Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто сумасшедшая", – добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине, кроме горячей войны на территории Донбасса, идет информационная и так называемая шпионска. Последнюю, по словам Данилова, "мы не замечаем, но ощущаем каждый день на своей шкуре".

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