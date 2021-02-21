Снайперы РФ обстреляли ВСУ и получили ответ – штаб ООС

В районе Светлодарска 21 февраля вооруженные формирования России открыли прицельный снайперский огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, украинские военнослужащие открыли ответный огонь по противнику (чтобы посмотреть карту обстрелов, доскролльте страницу до конца).

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования России совершили несколько прицельных выстрелов со снайперского оружия по украинским позициям в районе населенного пункта Светлодарск. На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", – сказано в сообщении.

В целом уточняется, что враг один раз нарушил режим прекращения огня. Боевых потерь среди защитников Украины нет.

О факте нарушения тишины украинская сторона в Совместном центре контроля и координации сообщила представителям ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции ВСУ из артиллерии и снайперского оружия.