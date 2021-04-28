Умерла мама, а затем разбился отец с детьми: подробности жуткой аварии на Волыни

В Волынской области в субботу, 24 апреля, произошла трагическая авария. На трассе Киев – Ягодин столкнулись грузовик Mercedes с прицепом и легковой автомобиль Citroen, обе машины вылетели в кювет. В легковушке ехал мужчина с двумя детьми. Они все трое погибли.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла примерно в 19:00 в районе сел Паридубы и Лукив Ковельского района. Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, по предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

Из-за сильного удара оба автомобиля вылетели в кювет. Легковик фактически превратился в груду металла, там за рулем сидел 42-летний мужчина, а на пассажирских креслах – его дети. Все погибли на месте.

Жертв аварии – Тараса Е., 12-летнюю Лизу и 3-летнего Ореста – похоронили в понедельник, 26 апреля, в селе Охотники на Волыни. Мама детей, по словам местных жителей, ушла из жизни в конце 2020-го.

"Я не знаю, от чего, но их мама умерла не так давно, буквально в конце прошлого года. Это была трагедия для семьи. Всем селом помогали им. Отец сам остался воспитывать детей, он был прекрасным человеком, очень заботился о маленьком сынишке и о дочери. Теперь в селе остались пожилые родители Тараса", – рассказывает одна из односельчанок.

Надежда Биловус – директор школы, где училась Лиза – говорит OBOZREVATEL, что после смерти мамы девочка отходила тяжело, хоть и старалась не показывать этого. "Она немного замкнулась в себе, были небольшие нервные срывы. Но в целом она старалась держаться", – говорит она.

Трагическая ДТП произошла как раз в день, когда маленькому Оресту исполнилось 3 года, сообщили знакомые семьи. По их словам, в Ковель они ехали как раз для того, чтобы отметить день рождения и немного развлечься. Авария произошла уже по дороге домой.

"Тарас никогда не гонял, если в салоне сидели дети. Он берег их, это единственное, что у него осталось. Это очень хорошие люди, никто вам слова плохого о них не скажет. Ужасная трагедия", – говорит Оксана, которая знала погибших.

В школе также переживают из-за смерти своей ученицы. "Добрая, открытая, очень отзывчивая девочка, хорошо училась. Мы все были расстроены, когда у Лизы не стало мамы, старались как-то ее отвлечь", – говорят там.

Директор учебного заведения написала у себя на страничке в Facebook: "Вечный покой и царство небесное тебе, наша девочка".

58-летнему водителю грузовика из Киевской области, с которым столкнулся Тарас, собираются избрать меру пресечения. По сообщению полиции, сейчас он взят под стражу и ему предъявлено подозрение.

Родственники водителя грузовика сейчас ищут свидетелей ДТП. "Мы не знаем, как произошла авария. Папа сейчас находится в СИЗО, связи с ним нет. Адвокат поехал к нему в Луцк. А мы ищем свидетелей, кто видел или у кого есть видео на регистраторе", – сказала OBOZREVATEL дочь мужчины Яна.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения).