"Смотрящего" за волынской таможней задержали с $700 тысячами в авто: что о нем известно

На Волыни задержали чиновника местной таможни, которого называют ее "смотрящим", Михаила Бурдейного. Из его авто изъяли более $700 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Его заподозрили в незаконном перемещении грузов через государственную границу Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В рамках досудебного расследования проведен обыск личного автомобиля одного из начальников таможенного поста Волынской таможни Государственной таможенной службы, в ходе которого изъято более 700 тыс. долларов США. Средства были распределены на определенные суммы с пометкой, для кого они предназначены", – говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительным данным следствия, он организовал противоправный механизм незаконного перемещения грузов в больших объемах без уплаты предусмотренных законодательством обязательных таможенных платежей.

Так, на таможенную территорию Украины из Польши под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим, а также путем догрузки незадекларированных партий товаров перевозились продукты питания, брендовая одежда, автозапчасти, различное оборудование, бытовая техника и другой товар.

В конце каждого месяца чиновник систематически собирал и аккумулировал у себя денежные средства, полученные от функционирования противоправного механизма.

В апреле 2021 года Бурдейный был отстранен от исполнения должностных обязанностей после заседания СНБО относительно круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые денежные средства и внесены дополнительные сведения в Единый реестр расследований по факту незаконного обогащения подозреваемого.

На Telegram-канале "Киев оперативный" написали, что помимо денег в авто Бурдейного правоохранители нашли записную книжку с фамилиями, кому и сколько он передавал из своеей "черной кассы" длительное время.

"Фамилии там очень известные. Есть даже один "мечтатель", который хочет стать главой таможни или даже замом министра финансов", – пишут журналисты.

По информации журналиста Евгения Плинского, которую он обнародовал в статье для "Антикора", Бурдейный претендовал на должность начальника Волынской и Черновицкой таможни. Начиная с 2016 года, он был "смотрящий" над первой и курировал коррупционные схемы на посту "Ягодын". В 2020 году он даже временно руководил этим постом.

"Бурдейный курирует как экспорт сигарет и янтаря, так и серо-черный импорт. Пересорт, перевороты, полные фуры как пустые – все по согласованию с ним", – писал Плинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против 13 человек и 95 компаний, причастных к контрабанде. Этот пакет приняли на заседании упомянутого органа 15 апреля.