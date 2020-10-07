"Смотрящего" за "азартным" бизнесом Баума продвигают на место главы игорной комиссии

Российского бизнесмена Бориса Баума продвигают на должность главы Комиссии по азартным играм в Украине.

Этим занимаются народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Мотовиловец, а также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет на сайте Dubinsky.pro Андрей Пшеничный.

"Делают это тихо, пока общество занято обсуждением прочих проблем и информационных вбросов. Бауман уже успел обосноваться в кабинете №350 Офиса президента, усердно делит украинский игорный бизнес на составляющие и выбирает, кому достанутся доли рынка и кто будет "править балом"", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов и имел отношение к кипрской фирме, которую связывали с российской лотереей.

"После того как в Украине создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка, несмотря на то, что Баум – не сотрудник Офиса президента, он начал появляться на Банковой и даже, по слухам, заимел свой неофициальный кабинет №350. Сейчас он выполняет роль неформального представителя Банковой по игорному бизнесу и ведет общение с бизнесом и с депутатами, участвующими в разработке законопроекта по "игорке"", – сказано в публикации.

Также автор статьи напомнил, что за Баумом тянется целая цепочка уголовных историй в Латвии.

Отмечается, что в 1999 году он фигурировал в СМИ как президент латвийской компания P Parkings, единственным владельцем которой является американская компания Wheaton Park Management. "Уставный капитал P Parking составляет 2 тыс. латов. А его президент Борис Баум – член правления Открытого пенсионного фонда Латвии. Одним из учредителей этого пенсионного фонда является Parekss Bank (77%), который тесно связан с российским рынком", – писали тогда латвийские медиа.

В 2001 году упоминалось, что компания Magnet Enterprises, которую возглавлял Баум, будет заниматься в Латвии компьютерными клубами и виртуальными офисами.

В 2010 году Борис Баум был фигурантом уголовного дела в Латвии о контрабанде в крупных размерах и подделке документов. Таким образом в Риге хотели легализировать новый "Мерседес". Сначала его оправдали, но потом дело пересмотрели, и он получил пять лет условно.

В 2015 году имя Бориса Баума всплыло в скандальных "панамских документах", где он значился владельцем офшорной First National Lotteri Ltd (в 2008-2010 годах). В 2015 году он был уволен с должности главы набсовета банка "Перший інвестиційний банк", после того как занимал эту должность 1 год и 2 месяца.

В апреле 2020 года Баум, по данным автора, с подачи Андрея Мотовиловца стал внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. СМИ сразу начали писать о его связи с компанией "Пари-Матч" и с бизнесом российского бизнесмена Александра Бабакова.

Также автор статьи отметил, что представители одной из украинских компаний написали заявление в НАБУ, в котором говорится, что латвийский предприниматель требовал долю в бизнесе от их руководства. При этом подчеркивается, что он называл себя представителем Офиса президента.

"О том, как работают партнеры Баумана известно многим: компании Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited фигурировали в схеме рейдерского захвата гостиницы "Киевская Русь" в центре Киева. Тогда в СМИ писали, что заказчиками "отжима" являются депутаты Госдумы РФ Зелимхан Муцоев и Александр Бабаков. Также телеканалу RTVI, которой владеет BRENROSE LIMITED, где Баум был учредителем, в марте 2020 года запретили вещание в Украине – за пропаганду и оправдание российской агрессии в отношении Украины", – пишет автор.

"Каким образом российский бизнесмен с уголовным прошлым, без какого-либо конкурса, может возглавить Комиссию по развитию и регулированию азартных игр – очень важный сейчас вопрос. Отвечать на него должны, в том числе, и правоохранительные органы после соответствующих проверок и расследований", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Баум получил собственный кабинет в Офисе президента. Речь идет 350-м кабинете, который закреплен за российским бизнесменом.

По данным СМИ, в кабинете бизнесмена проводились встречи, которые стали предметом уголовных разбирательств Национального антикоррупционного бюро.

Накануне сообщалось, что Баума назначат руководителем комиссии по надзору за игорным бизнесом.