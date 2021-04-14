СМИ узнали о назначении брата Вовка в разведку, несмотря на проблемность

Перед назначением Юрия Зонтова – брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – в Службу внешней разведки в январе 2019 года якобы было предупреждение от внутренней безопасности.

Тогдашнего руководителя СВР Егора Божка уведомили о проблемности кандидата, однако эти данные были проигнорированы. Об этом представитель ведомства рассказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, передает ZN.UA.

Несмотря на представленную информацию, Зонтова приняли на должность заместителя начальника управления. Затем брату Вовка, имевшего звание майора, присвоили звание подполковника.

Представитель СВР уточнил, что речь идет об информации по поводу возможных правонарушениях, допущенных в 2016-2018 годах.

Отмечается, что до назначения Зонтов был адвокатом-ФЛП. Также он якобы скрыл факт адвокатской деятельности во время прохождения службы.

Напомним, 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. При обыске была найдена большая сумма наличных денег в валюте.

Позднее генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении пойманным на взятке правозащитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля был арестован еще один фигурант расследования – адвокат Юрий Донец. В тот же день за него внесли 3 миллиона гривен залога.