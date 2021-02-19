СМИ сообщили о гибели украинки в Египте
Во время отдыха в Египте якобы погибла гражданка Украины – жительница Ривне утонула, когда занималась подводным плаванием.
Об этом сообщило "Радио Трек", уточняя, что несчастный случай произошел накануне. Издание ссылается на собственные источники, но официальной информации о такой трагедии за рубежом с гражданкой Украины нет.
Отмечается, что в Египте жительница Ривне отдыхала вместе с мужем. Он во время сноркелинга (подводного плавания) находился рядом с ней.
"Внезапно она исчезла из виду. Мужчина позвал спасателей, но спасти женщину не удалось", – говорится в сообщении.
Издание не указывает, что стало причиной смерти украинки в Египте, как и то, на каком именно курорте случилась трагедия. Официальную же информацию выясняют в полиции.
Заметим, что сноркелинг (нем. Schnorchel – дыхательная трубка) – вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами. В холодной воде пловец может быть одет в гидрокостюм. Сноркелинг является популярным развлечением в тропических широтах, он доступный и, казалось бы, безопасный для взрослых.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре в египетском Шарм-эль-Шейхе во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.
В Министерстве охраны окружающей среды Египта предположили, что украинцы подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал около двух метров.
В Египте создали рабочую группу по расследованию инцидента. Также власти заявили, что животное вело себя агрессивно.
Дайверы показал видео с акулой, которая могла напасть на семью украинуев в Шарм-эль-Шейхе.