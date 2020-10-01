СМИ показали фото матери, застрелившей детей и себя на Львовщине

Жительница Великой Волосянки Львовской области, которая застрелила своих дочерей и убила себя, была моделью в прошлом.

Журналисты ТСН нашли ее профиль в Facebook, который, по их данным, принадлежал женщине.

На этой странице в соцсети последняя публикация датирована 23 января, предыдущая – за 5 августа 2019 года. Большинство из них касаются психологии.

По данным местных СМИ, женщина якобы страдала психическим заболеванием. В полиции эту информацию отказались комментировать. При этом односельчане утверждают, что погибшая была воспитанной и уравновешенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 29 сентября около 22:30 в Великой Волосянке на территории усадьбы "Каскад", которой владела погибшая. По данным полиции, женщина совершила два выстрела из охотничьего ружья в обеих своих дочерей (5 и 9 лет), а затем выстрелила в себя.