СМИ обнародовали записи с черного ящика Ан-26, унесшего жизни курсантов

Обнародовали записи черных ящиков с самолета Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом на Харьковщине. Тогда трагедия унесла жизни 26 курсантов. ГБР восемь месяцев изучал все причины катастрофы.

Разговоры с черных ящиков опубликовали на сайте ТСН. Отмечается, что один штурвал был в руках 30-летнего командира экипажа Богдана Кишени, другим руководило два курсанта поочередно с позывными 97 и 99.

Курсант "97": "97, конвейер 600 ..."

Курсант "99": "99, взлет 600"

Курсантам дали разрешение на взлет. Однако, можно понять, что еще когда самолет был на земле, бортехник произнес важную фразу, на которую не отреагировали.

Командир экипажа: "Разрешили 99"

Бортовой техник: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решения"

Курсант "99": "Взлетаем".

Командир экипажа: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовой техник: "Левый не загружается"

Уже поднявшись в небо на борту поняли, что самолет не запускается на полную мощность, то есть правый двигатель работает на 100%, а левый на 40%. Борт начал терять скорость.

Командир экипажа: "Что руководителю докладывать, нет?"

Бортовой техник: "Скажи падения ИКМа"

Командир экипажа: "99, падение ИКМа"

Руководитель полетов: "99, принято"

Через 7 минут руководитель полетов скажет только одну фразу "посадку разрешаю".

Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов"

Руководитель полетов: "99, посадку разрешил"

С посадкой, как известно, на борту не справились. Самолет упал с высоты 17 метров и взорвался.

Командир экипажа: "Добавляй, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавляю!"

Командир экипажа: "Еще добавь!"

Командир экипажа: "Бл ** ь, добавляй!"

Бортовой техник: "Добавил !!! Надо флюгировать"

Командир экипажа: "Флюгируй, бл**ь"

Бортовой техник: "Флюгирую левый!!! В флюгере ... Управление как?"

Командир экипажа: "Никак!!!"

Штурман: "**и"

Командир экипажа: "Бл**ь!!!!!!!!!"

К посадочной полосе не долетели 1100 метров. С 27 человек на борту выжил только один курсант Вячеслав Золочевский. Парень продолжил обучение.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной причиной падения самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 стал незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Однако трагедии поспособствовал и ряд сопутствующих факторов.