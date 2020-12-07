СМИ назвали имя украинца, которого ФСБ убила на границе с Россией

Во время стрельбы на границе Украины и России погиб украинец, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович, родившийся 1 марта 1993 года.

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что убитый был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое.

По информации в полиции Голубев часто ездил в Белгородскую область РФ к друзьям. По словам его знакомых, мужчина в России устраивал вечеринки с рыбалкой на озерах.

При этом источник подчеркнул, что силовики Федеральной службы безопасности РФ застрелили гражданское лицо, не предоставив никаких доказательств его агрессивных действий при задержании. Собеседник издания указал, что обычно контрабандисты не имеют при себе оружия, максимум – тепловизор. Ведь в случае задержания от пограничников легче откупиться взяткой.

По мнению источника, украинца убили случайно, а вся дальнейшая информация от россиян направленная на попытки сокрыть действия ФСБ по убийству гражданина Украина. Возможно, что российская сторона вскоре предоставит свои "доказательства" – оружие, которые якобы принадлежала Голубеву или даже опубликуют снимки его тела в форме военного образца.

Добавим, что официально Россия пока не предоставила данных о застреленном украинце.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности РФ открыли огонь по нарушителям границы, направлявшимся со стороны Украины. Позже украинские пограничники раскрыли новые подробности происшествия на границе.