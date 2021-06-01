Смертность на дорогах уменьшилась на 17% за год благодаря камерам автофиксации – НПУ

В Украине на дорогах за последний год уменьшилось количество смертельных аварий и ДТП с травмированными. Этому поспособствовало внедрение системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом заявил на пресс-конференции 1 июня первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, передает корреспондент OBOZREVATEL. Как известно, сегодня камеры фото- и видеофиксации действуют в Киеве и области, на Львовщине и Николаевщине.

"По сравнению с прошлым годом количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17% и на 14% – количество ДТП с травмированными. То есть, погибло на 133 человек меньше и травмировались на 1010 человек меньше", – объяснил правоохранитель.

Видео дня

Так, в Украине стало менше аварий:

со смертельным исходом – с 918 по состоянию на 1 мая 2020-го до 785 по состоянию на 1 мая 2021 года;

с травмированными – с 8230 до 7220 соответственно.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что охрана здоровья и безопасности граждан на дорогах – одна из главнейших задач государства и МВД. В настоящее время в стране установлено 130 камер видеонаблюдения, а было закуплено 220 единиц.

"Ожидаем, что до конца года будут докуплены еще и общее количество вырастет до 400 стационарных камер. По общему плану, до 2024-го года в Украине должно появиться 1500 камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность", – цитирует его слова сайт МВД.

Геращенко подчеркнул, что народные депутаты уже разрабатывают новый проект закона, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации нарушения ДТП на дороге. Также планируется, что водители, которые будут помогать полиции в этом, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

Добавим: на этом мероприятии Билошицкий отметил, что за год работы такой системы в Украине было выписано 1 738 119 административных постановлений. Из них 1 479 726 оплатили на сумму 259 млн 598 тыс. 532 грн.

Места установки камер можно посмотреть на сайте МВД и в приложении "Штрафы ПДД".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине собирались серьезно усилить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за пьяное вождение. Предполагается, что водители, которых поймают за рулем в таком состоянии, могут получить штраф до 51 тыс. грн или до 12 лет лишения свободы.