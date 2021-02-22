Смертная казнь в Украине отменена 22 года назад: кого расстреляли последним

Ровно 21 год назад, 22 февраля 2000 года, Украина ратифицировала протокол Европейской конвенции о защите прав человека, касающийся отмены смертной казни.

В результате из Уголовного кодекса государства было окончательно изъято само понятие о казни. OBOZREVATEL рассказывает, как Украине удалось прийти к такому решению и кого в стране расстреляли последним.

Смертная казнь Украине перешла в наследство от СССР вместе с его Уголовным кодексом 1961 года. Получивших такой приговор расстреливали. После обретения независимости отмена смертной кары стала актуальным вопросом, так как такое наказание является недопустимым для стран-членов Совета Европы, куда готовилась вступать Украина.

Именно по этой причине незадолго до вступления в организацию в 1995 году был введен мораторий на исполнение смертных приговоров. Принят он был без надлежащей процедуры, поэтому уже через несколько месяцев казни возобновились.

Украине грозило исключение из Совета Европы, кроме того, отмены смертной казни требовали правозащитники, поскольку, как отмечалось, не всегда получившие такой приговор были виновными и само наказание предполагает ничтожно мало возможностей для незаконно осужденных, в действительности не удерживая от преступления.

30 декабря 1999 года Конституционный суд принял окончательное решение, касающееся отмены смертных приговоров. А в феврале 2000 года Верховная Рада большинством голосов внесла соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

В 1991-1999 годах в Украине было произведено 612 казней. Смертные приговоры приводили в исполнение в двух СИЗО страны: Лукьяновском в Киеве и в Днепропетровске.

Последним, кто был приговорен к расстрелу, был фигурант одного из самых резонансных дел 90-х, серийный убийца из Киевской области Анатолий Тимофеев. Он обвинялся в 13 преступлениях, совершенных на территории Украины и России.

Большинство его жертв были пенсионерами, которых Тимофеев жестоко убивал ради, бывало, совсем смешной добычи: иногда он уходил из домов убитых лишь с бутылкой спиртного.

Задержали убийцу в метро в России, куда он перебрался после серии убийств в Киевской и Винницкой областях и где он совершил еще несколько преступлений. Тимофеев не сопротивлялся – во всем признался в надежде на пожизненное заключение, но судьи в Украине оказались непреклонны.

В ответ на все просьбы о помиловании, которые он писал в различные инстанции, он получал отказ. Приговор Тимофеева привели в исполнение буквально накануне введения моратория на смертную кару. Это произошло в августе 1996 года в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийце 11-летней Даши Лукьяненко 20 января 2021 года дали 15 лет тюрьмы. Кроме того, 22-летний Николай Тарасов должен выплатить семье девочки 800 тысяч гривен компенсации. Родные погибшей возмущены таким приговором и намерены его оспаривать.