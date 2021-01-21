Пьяные водители устроили смертельное "сафари" на дорогах: появился шанс спасти жизни украинцев

Водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за 2020 год уже совершили более 4500 ДТП на дорогах Украины. Самое страшное, когда жертвами пьяных убийц становятся ни в чем неповинные дети. На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит во втором чтении важный законопроект, который может в корне изменить ситуацию.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января до 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

Жертвами становятся и дети, а выжившим предстоит длительное лечение.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что на следующей неделе в Раде будут рассматривать законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сохранить жизни украинцев от пьяных водителей на дорогах.

В проекте закона предусмотрено несколько важных нововведений. В частности, полицейские будут иметь право осуществлять внезапные проверки водителей на содержание алкоголя в организме. Такие проверки, по словам Геращенко, есть во всех цивилизованных странах, но запрещены в Украине.

Также в законопроекте отмечается, что срок лишения права управлять транспортным средством в случае административного нарушения может превышать предельные сроки, а на человека, который не имеет с собой соответствующих документов (водительского удостоверения, страхового полиса, регистрационного документа на транспортное средство) будет налагаться штраф.

Заместитель министра надеется, что этот законопроект будет принят.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и депутатские группы, так как от рук пьяных водителей погибают избиратели, которые голосовали за каждую политическую силу – в надежде, что она сделает Украину более безопасной", – сообщил Геращенко.

Ситуация на дорогах действительно ужасает. Особенно страшно, когда гибнут маленькие дети. Одна из таких трагедий, которая потрясла всю Украину, произошла в Голосеевском районе Киева.

В результате аварии погибли четыре человека: супруги Надежда и Алексей Цуркановы, их трехлетняя дочка Владочка и 10-летний сын Володя. Выжил только 14-летний Святослав.

Виновника ДТП люди готовы были разорвать на части. И это вполне объяснимо.

Дело в том, что Антон Желепа признался: накануне ДТП он принимал наркотики, а непосредственно перед тем как сесть за руль чужого автомобиля, пил водку.

Более того, убийца семьи Цуркановых ранее семь раз (!) привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение. И даже один раз отсидел, тоже после смертельного ДТП, в котором погибла молодая женщина. Что, как видим, не помешало ему в этот раз убить целую семью с маленькими детьми.

Желепу приговорили к 10 годам тюрьмы, но жизни членов убитой им семьи вернуть невозможно.

P. S. Законопроект № 2695 должен закрыть и позорные дыры в законодательстве, которые помогают пьяным преступникам избежать ответственности (об этом подробно расскажем в ближайшее время). А пока остается надеяться на чудо.