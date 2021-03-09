Смертельное ДТП в Польше: двое украинцев в критическом состоянии

По состоянию на вечер 9 марта двое украинцев, пострадавших в масштабном ДТП в Польше, находятся в очень тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается медицинская помощь, в частности, водителю автобуса.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал генеральный консул Украины в Люблине (Польша) Василий Павлюк. "На сегодняшний день в госпитале находится 22 человека. Трое сегодня были выписаны. 26 были отправлены в Украину на второй день после аварии. 5 человек погибли. Двое в очень тяжелом состоянии, врачи не дают гарантий для них", – сообщил он.

"Остальные имеют переломы конечностей, ребер, ушиб внутренних органов. Очень многие из них нуждаются в операциях", – добавил консул.

По его словам, руководство воеводства, полиция, медики, спасатели оказывали и оказывают украинцам всю необходимую помощь. Проблемы возникли только с одной из семи больниц – там отказывались принимать пациентов, у которых не было на руках медицинской страховки.

Впрочем, после "разговора на высоких тонах" проблема была решена, рассказал Павлюк.

"Сейчас наши почетные консулы за свои средства закупили первые необходимые вещи – зубные пасты, щетки, тапочки, пижамы – и развезли по госпиталям. На данный момент наши консулы держат связь со всеми пострадавшими, которые находятся в госпиталях, мы готовы помогать. Мы не можем попасть непосредственно к ним, потому что есть пандемическая ситуация. Но мы контактируем по телефону с врачами и пострадавшими", – сообщил консул.

Говоря о водителе автобуса, которого обвиняют в ДТП, он рассказал, что тот находится в тяжелом психологическом состоянии. "С ним работают следственные органы".

Павлюк также поделился своими версиями смертельного ДТП – "либо неисправный автобус, либо ошибка водителя, который пропустил съезд на паркинг". При этом он добавил, что вряд ли водитель мог работать сверхурочно, поскольку у него был напарник.

Как писал OBOZREVATEL, 6 марта вблизи польского города Кашице произошло ДТП с рейсовым автобусом Познань – Херсон. В салоне было 57 украинцев. Автобус ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву. Погибло 5 человек. Один из пострадавших рассказал, что водитель засыпал за рулем.