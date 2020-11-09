Смертельное ДТП на Херсонщине: число пострадавших выросло почти вдвое, среди них дети

В результате смертельного ДТП в Херсонской области пострадали 18 человек, среди них двое несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, авария произошла в условиях небольшого тумана. Отмечается, что водитель автобуса зацепил обочину, потерял управление и перевернулся в кювет.

"На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим: из них 2 ребенка (девочки 15 и 17 лет), 15 пострадавших доставлены в больницы. У водителя травм нет", – говорится в сообщении.

Отметим, что в результате ДТП две женщины 42-х и 50-ти лет погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 ноября, в Херсонской области рейсовый автобус "Эталон" попал в смертельное ДТП. Позже появились детали аварии и подробности о пострадавших.