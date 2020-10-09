Смерть военных на Житомирщине: появились новые подробности о трагедии

Полиция обрабатывает версию об отравлении угарным газом трех военнослужащих, которых накануне нашли мертвыми в военном городке Новоивницкое на Житомирщине.

Их тела планируют доставить домой через несколько дней, после проведения всех экспертиз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, что контрактники, жившие в съемной квартире, были родом из Днепровской, Сумской и Черновицкой областей. Одному из погибших 21 год, двум другим – по 23. Их начали искать утром 8 октября, когда они не явились на утреннее построение.

"Были приняты меры по месту их пребывания. По месту жительства обнаружили их тела", – коротко прокомментировал заместитель командира воинской части Сергей Полищук.

Военные говорят, что о их гибели узнали от полиции. Отмечается, что один юноша был найден на кухне в квартире, другой – в ванной комнате, а третий был на диване. Как известно, следов насильственной смерти на их телах не обнаружено. Люди утверждают, что погибшие ребята вели себя вежливо.

"Об этих детях я ничего плохого сказать не могу. Шокированные все", – подчеркнула соседка.

Следствие рассматривает несколько версий гибели военнослужащих. При этом главная среди них – отравление угарным газом. Точные причины смерти, подчеркивают правоохранители, должна установить экспертиза.

"Поскольку во время осмотра было установлено, что есть соответствующее оборудование, и утечка могла произойти из-за его неисправности", – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

По совам соседей, версия об отравлении чадным газом вполне вероятна. Они рассказали, что ранее в их доме ввели автономное отопление и в каждой квартире есть котлы, газовые колонки.

В полиции добавили, что о смерти контрактников уже сообщили их близким. Тела военных доставят в родные места после проведения всех экспертиз. Известно, что у одного из военнослужащих осталось двое маленьких дочерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Андрушевском районе Житомирской области при странных обстоятельствах умерли трое молодых военнослужащих. Утром 8 октября их обнаружили мертвыми, без видимых признаков насильственной смерти, в арендованной квартире.