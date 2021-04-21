Смерть избившего Луговую Рудзько: в прокуратуре раскрыли детали
Телесных повреждений на теле Виталия Рудзько, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев, не было обнаружено.
Как сообщила УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, обвиняемый умер 13 апреля естественной смертью в больнице, куда был госпитализирован из СИЗО.
"Предварительно, смерть естественная. Он был госпитализирован накануне в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля скончался в больнице. Телесных повреждений не было", – отметила спикер.
По ее словам, дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая.
Напомним, 20 апреля о смерти Рудзько сообщила сама Луговая. Женщина подчеркнула, что ее страх умер вместе с ним.
Она уточнила, что по предварительным данным, Рудзько скончался от рака мозга.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 1 августа 2020 года в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могли уволить с работы.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Обидчик на суде предлагал пострадавшей деньги и путевку в Египет.