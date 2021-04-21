Смерть избившего Луговую Рудзько: в прокуратуре раскрыли детали

Телесных повреждений на теле Виталия Рудзько, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев, не было обнаружено.

Как сообщила УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, обвиняемый умер 13 апреля естественной смертью в больнице, куда был госпитализирован из СИЗО.

"Предварительно, смерть естественная. Он был госпитализирован накануне в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля скончался в больнице. Телесных повреждений не было", – отметила спикер.

По ее словам, дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая.

Напомним, 20 апреля о смерти Рудзько сообщила сама Луговая. Женщина подчеркнула, что ее страх умер вместе с ним.

Она уточнила, что по предварительным данным, Рудзько скончался от рака мозга.

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