Нардепа от "Слуги народа" полиция поймала пьяным за рулем – блогер

В сети сообщили, что народного депутата из "Слуги народа" Игоря Васильковского якобы поймали пьяным за рулем. OBOZREVATEL подтвердили, что полиция задержала мужчину с таким именем и фамилией, и он был нетрезвым за рулем.

На задержанного оформили административный протокол по статье 130 КУоАП. Однако не было уточнено, или это был именно народный депутат. В то же время блогер Дмитрий Кравчук, который рассказал о задержании Васильковского, опубликовал на своей странице в Facebook фото протокола админнарушениия.

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Он также сообщил, что нардеп якобы отказался сдавать анализы и проходить тест. Как сообщает сайт "Думская", полицейские заподозрили Васильковского в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, потому что у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.

Также блогер отметил, что Васильковский был за рулем Toyota Land Cruiser. В декларации нардепа такого автомобиля нет, но раньше его якобы уже видели за рулем именно этой машины.

Кроме того, Кравчук опубликовал и фото водительского удостоверения народного депутата. Блогер сообщил, что на задержание нардепа приехал начальник управления патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель.

Также о задержании Васильковского написал бывший помощник одного из народных депутатов Алексей Павловский. По его словам, свидетелей задержания не было, поэтому они не указаны в протоколе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL в Одессе в июле 2020 года полиция якобы остановила Toyota Land Cruiser, за рулем которого ехал Игорь Васильковский. К нему также подъехали сотрудники Государственного бюро расследований.