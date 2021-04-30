"Слугу" Аристова поймали на нарушении карантина в ресторане: кто еще из нардепов "попался". Видео

В Украине на нарушении карантина поймали не только нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который недавно оскандалился шумной вечеринкой ко дню рождения жены. Его коллега-депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов в разгар локдауна в Киеве неоднократно посещал ресторан в правительственном квартале, однако тоже заявил, что не нарушал ограничений.

В отличие от депутатов и чиновников за рубежом, которые даже из-за менее резонансных нарушений лишились должностей, украинские "слуги народа" избегают даже банальных штрафов. Это при расследовании выяснили журналисты программы "Схемы" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным расследователей, сначала автомобиль, которым пользуется народный депутат Юрий Аристов, заметили возле ресторана "Адриатик" в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовали усиленные ограничения, предусматривающие, в частности, запрет на работу заведений общественного питания – кроме как на вынос или доставку.

В окне ресторана на камеру сняли повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между различными этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже заведения были зашторены, но там горел свет.

Уже через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню – им оказался "слуга народа" Юрий Аристов с компанией людей. Гости ресторана, повар и официант, как зафиксировали журналисты, были без защитных масок.

Кроме этого, менее чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана "Адриатик" тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который, как и прежде – через кухню – покинул заведение.

В третий раз, 21 апреля, расследователи зафиксировали, как глава бюджетного комитета ВРУ вышел из того же заведения уже в компании Евгении Дубинской – основателя ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на ее странице в Facebook указано, что она является президентом общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Оба они вышли из заведения без масок.

Когда журналисты напрямую спросили Аристова, не нарушил ли он, по его мнению, карантин, "слуга народа" объяснил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом".

"У меня когда-то давно работал повар, там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы – о том бизнесе, которым занимался раньше", – заявил он.

В то же время нардеп опроверг, что нарушал карантин: "Насколько это может нарушать? К сожалению, я болел – поэтому имею защитные функции. Далибор – владелец – также болел. Поэтому в этой ситуации не вижу рисков для кого-то, тем более – посетителей нет".

На уточнение, что депутата неоднократно замечали в заведении в компании других посетителей и их обслуживал персонал, Аристов отметил, что ему "сложно описывать это на сегодня".

Что интересно, этот список "слуг" не ограничивается только Аристовым, в нем также другие нардепы или кандидаты от партии монобольшинства: Анатолий Гунько, Алексей Мешков, Андрей Крипак, Вадим Геращенко, Артем Культенко, Денис Сичевый, Игорь Колтунов, Станислав Семергей, Станислав Выхор, Сергей Левченко. Все работу ресторанов и массовые встречи в них с коллегами-депутатами нарушениями карантина не считают.

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