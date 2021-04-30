"Слугу" Аристова поймали на нарушении карантина в ресторане: кто еще из нардепов "попался". Видео
В Украине на нарушении карантина поймали не только нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, который недавно оскандалился шумной вечеринкой ко дню рождения жены. Его коллега-депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов в разгар локдауна в Киеве неоднократно посещал ресторан в правительственном квартале, однако тоже заявил, что не нарушал ограничений.
В отличие от депутатов и чиновников за рубежом, которые даже из-за менее резонансных нарушений лишились должностей, украинские "слуги народа" избегают даже банальных штрафов. Это при расследовании выяснили журналисты программы "Схемы" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По данным расследователей, сначала автомобиль, которым пользуется народный депутат Юрий Аристов, заметили возле ресторана "Адриатик" в центре Киева 8 апреля. Тогда в столице уже действовали усиленные ограничения, предусматривающие, в частности, запрет на работу заведений общественного питания – кроме как на вынос или доставку.
В окне ресторана на камеру сняли повара, который работал на первом этаже, и официанта, который передвигался между различными этажами заведения с подносом с посудой. Окна на третьем этаже заведения были зашторены, но там горел свет.
Уже через час съемочная группа зафиксировала, как с третьего этажа спустился человек и покинул ресторан через кухню – им оказался "слуга народа" Юрий Аристов с компанией людей. Гости ресторана, повар и официант, как зафиксировали журналисты, были без защитных масок.
Кроме этого, менее чем через неделю, 12 апреля, журналисты снова встретили возле ресторана "Адриатик" тот же автомобиль депутата. И позже увидели самого Аристова, который, как и прежде – через кухню – покинул заведение.
В третий раз, 21 апреля, расследователи зафиксировали, как глава бюджетного комитета ВРУ вышел из того же заведения уже в компании Евгении Дубинской – основателя ряда компаний, специализирующихся на предоставлении услуг жилищно-коммунального хозяйства. Также на ее странице в Facebook указано, что она является президентом общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Оба они вышли из заведения без масок.
Когда журналисты напрямую спросили Аристова, не нарушил ли он, по его мнению, карантин, "слуга народа" объяснил, что посещал заведение, чтобы "пообщаться с другом".
"У меня когда-то давно работал повар, там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы – о том бизнесе, которым занимался раньше", – заявил он.
В то же время нардеп опроверг, что нарушал карантин: "Насколько это может нарушать? К сожалению, я болел – поэтому имею защитные функции. Далибор – владелец – также болел. Поэтому в этой ситуации не вижу рисков для кого-то, тем более – посетителей нет".
На уточнение, что депутата неоднократно замечали в заведении в компании других посетителей и их обслуживал персонал, Аристов отметил, что ему "сложно описывать это на сегодня".
Что интересно, этот список "слуг" не ограничивается только Аристовым, в нем также другие нардепы или кандидаты от партии монобольшинства: Анатолий Гунько, Алексей Мешков, Андрей Крипак, Вадим Геращенко, Артем Культенко, Денис Сичевый, Игорь Колтунов, Станислав Семергей, Станислав Выхор, Сергей Левченко. Все работу ресторанов и массовые встречи в них с коллегами-депутатами нарушениями карантина не считают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко. Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали другие кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Барановская.
Также политик заявил, что салют на празднике был сюрпризом, а скандал вокруг него – это "заказ и спецоперация".
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправильным поступок Тищенко, но выразил убеждение, что оценку этому должна дать фракция.
Лидер фракции СН Давид Арахамия сообщил, что 10 мая состоится заседание высшего политического совета партии, на котором заслушают объяснения нардепа Тищенко по скандальной вечеринке в карантин.