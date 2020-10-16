Слова Кривоноса о "потоке гробов" вызвали возмущение в России
Российский сенатор Франц Клинцевич возмутился из-за слов заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что украинская армия может отправить в РФ поток гробов.
В Комментарии "Взгляду" политик страны-агрессора решил прокомментировать эксклюзивное интервью Кривоноса для OBOZREVATEL. В частности, россиянин заявил, что генералу ВСУ якобы следует подумать о возможных потерях Украины в случае конфликта с Россией. При этом Клинцевич умолчал о том, что его страна уже седьмой год ведет боевые действия на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной. Ведь наша страна ни на что не претендует и не строит подобных планов", – солгал член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Клинцевич.
"Руководство Украины, несмотря на его смену, точно так же, как и руководство Польши и стран Балтии, осталось в американском пуле низкопробных провокаторов, которые формируют негативный контент вокруг России", – возмутился представитель оккупантов.
Кроме того, Клинцевич выразил мнение, что качество подготовки офицеров и военных в Украине якобы снижается, что не соответствует действительности.
"Мне жаль Украину, ее народ и ее Вооруженные силы... Да, какая-то подготовка военных идет, есть много толковых офицеров еще старой советской школы, но их становится все меньше и меньше. На смену им приходят популисты, провокаторы и "шапкозакидатели", такие, как Кривонос", – высказался скандальный российский сенатор.
Кроме того, он не смог не прокомментировать слова генерала ВСУ о том, ССО нашей страны могут при необходимости взять в плен главарей террористов "Л/ДНР". По словам Клинцевича, если бы это было возможно, то уже бы давно произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кривонос заявил, что для России не является проблемой начать полномасштабную агрессию против Украины. Однако оккупантов сдерживает понимание того, что они понесут огромные потери от рук наших защитников.
Кроме того, замсекретаря СНБО в подтверждение слов о возможности взятия Пушилина и Пасечника в плен воинами ССО ВСУ привел в пример успешную операцию по уничтожению начальника "народной милиции" "ЛНР" Олега Анащенко в 2017 году.
Ее выполнили именно двое военнослужащих ССО ВСУ.