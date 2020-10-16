Слова Кривоноса "о потоке гробов" вызвали возмущение в России

Российский сенатор Франц Клинцевич возмутился из-за слов заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса о том, что украинская армия может отправить в РФ поток гробов.

В Комментарии "Взгляду" политик страны-агрессора решил прокомментировать эксклюзивное интервью Кривоноса для OBOZREVATEL. В частности, россиянин заявил, что генералу ВСУ якобы следует подумать о возможных потерях Украины в случае конфликта с Россией. При этом Клинцевич умолчал о том, что его страна уже седьмой год ведет боевые действия на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной. Ведь наша страна ни на что не претендует и не строит подобных планов", – солгал член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Клинцевич.

"Руководство Украины, несмотря на его смену, точно так же, как и руководство Польши и стран Балтии, осталось в американском пуле низкопробных провокаторов, которые формируют негативный контент вокруг России", – возмутился представитель оккупантов.

Кроме того, Клинцевич выразил мнение, что качество подготовки офицеров и военных в Украине якобы снижается, что не соответствует действительности.

"Мне жаль Украину, ее народ и ее Вооруженные силы... Да, какая-то подготовка военных идет, есть много толковых офицеров еще старой советской школы, но их становится все меньше и меньше. На смену им приходят популисты, провокаторы и "шапкозакидатели", такие, как Кривонос", – высказался скандальный российский сенатор.

Кроме того, он не смог не прокомментировать слова генерала ВСУ о том, ССО нашей страны могут при необходимости взять в плен главарей террористов "Л/ДНР". По словам Клинцевича, если бы это было возможно, то уже бы давно произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL: