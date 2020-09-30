Следователи ГБР незаконно штурмовали Музей Гончара, НАБУ начало расследование, – адвокат Порошенко

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Расследования
1,5 т.
Головань сообщил о начале расследования нападения на Музей Гончара. Фото: Европейская Солидарность

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, обнародовав соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", – подчеркнул он.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.

Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом", – напомнил адвокат Порошенко.

Выписка из единого реестра досудебных расследований.
Сообщение о начале досудебного расследования.
НАБУ начало расследование по факту нападения на Музей Гончара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко за якобы незаконную покупку им произведений искусства.

  • Пятого президента Украины даже вызвали поэтому на допрос – с помощью записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

  • В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

  • Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

  • После штурма ГБР из музея исчезли выставлены в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

  • 28 мая активисты заметили под Музеем Гончара спецназовцев, участвовавших в штурме здания.

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