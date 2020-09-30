Следователи ГБР незаконно штурмовали Музей Гончара, НАБУ начало расследование, – адвокат Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара.

Об этом в своем Facebook сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, обнародовав соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", – подчеркнул он.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.

Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом", – напомнил адвокат Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко за якобы незаконную покупку им произведений искусства.

Пятого президента Украины даже вызвали поэтому на допрос – с помощью записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

После штурма ГБР из музея исчезли выставлены в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.