Следователи ГБР незаконно штурмовали Музей Гончара, НАБУ начало расследование, – адвокат Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма следователями ГБР Музея Гончара.
Об этом в своем Facebook сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, обнародовав соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.
"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", – подчеркнул он.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.
Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом", – напомнил адвокат Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ГБР открыла очередное производство против Петра Порошенко за якобы незаконную покупку им произведений искусства.
Пятого президента Украины даже вызвали поэтому на допрос – с помощью записанного следователем видеоролика, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.
В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.
Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.
После штурма ГБР из музея исчезли выставлены в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.
28 мая активисты заметили под Музеем Гончара спецназовцев, участвовавших в штурме здания.