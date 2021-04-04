Следователь по делу Чикатило рассказал, как в 90-х удалось выйти на след маньяка

Дела первых жертв советского серийного маньяка Андрея Чикатило следователи сумели объединить по особому "почерку" убийств – насечкам в глазницах.

Об этом рассказал бывший начальник отдела Генпрокуратуры России по расследованию убийств и бандитизма, 70-летний генерал юстиции в отставке Евгений Бакин в интервью изданию "Медуза". По его словам, Чикатило поначалу пробивал своим жертвам ножом глаза, в страхе, что в них остается образ убийцы.

В частности, на вопрос, что стало ключом к поимке Чикатило, Бакин ответил аллегорически: "У победы всегда много отцов".

"Когда уже я начал работать в Ростове, мы стали выявлять новые преступления. Начались прочесывания, выставлялись посты. У нас собирались данные похожих преступлений со всего Союза. Руководил работой Исса Костоев", – рассказал Бакин.

Он также вспомнил, что возле станции "Лесхоз" находили все новые и новые тела жертв. И хотя на перроне должен был стоять пост в виде двух сотрудников местного РОВД для проверки каждого на этой станции, убийства не прекращались.

Когда Бакин решил лично проверить, как работает пост, оказалось, что его там нет.

"Вставили начальству местной милиции. И тем же числом в ростовский штаб пришел рапорт, что проверили документы у подозрительного человека по фамилии Чикатило. Фамилия редкая, поэтому кто-то вспомнил, что он светился в деле Закотновой (9-летняя Елена Закотнова была первой жертвой Чикатило; он был в числе подозреваемых, но в итоге за убийство девочки был расстрелян Александр Кравченко, – ред.)", – рассказал экс-следователь.

Затем, по словам Бакина, "всплыло" задержание на вокзале, где Чикатило задержали за связь с проституткой. Исса Костоев поднял уголовные дела и оперативно-розыскные материалы МВД за тот период, где компромата на Чикатило было гораздо больше. Выяснилось, что он попадал в милицию еще раз с веревкой и вазелином, но его тогда отпустили.

Кроме того, следователи выяснили, где работает Чикатило, и изучили данные о его командировках, сопоставив с географией убийств.

"Когда его задержали и уже официально вскрылся незаконный расстрел (за убийство Елены Закотновой, – ред.), конечно, никому в Ростове это не понравилось. Если бы местная прокуратура с самого начала делала свою работу, а не формально фиксировала результаты оперативной работы МВД, все бы сложилось по-другому. Конечно, им было так проще, когда (на следствие, – ред.) давят со всех сторон. Но когда мы уже работали "по серьезке", своей бригадой, влияние на Россию (следователей из Москвы, – ред.) в Ростове оказать не могли", – объяснил Евгений Бакин.

Как известно, вина Чикатило официально была доказана в 52 убийствах, хотя сам он признался в 56 преступлениях. По одной из версий, жертвами маньяка могли стать более 65 человек.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю Андрея Чикатило в подробностях. 28 лет назад он был приговорен к расстрелу.