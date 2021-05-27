На Донетчине после визита полиции с карточки покойного пропали деньги

В Славянске Донецкой области 25 мая с дома, где умер человек, пропали блокнот с паролями к банковским карточкам и 12 тыс. гривен со счета покойного. Это произошло после визита правоохранителей, а человек, которому перечислили деньги, имеет такие же инициалы, как и один из сотрудников полиции.

Об этом ТСН сообщил сын покойного Богдан Красовский. Его отец жил сам в частном доме в городе Славянск и умер около 10:00 утра 25 мая. Полицию на место происшествия вызвал врач скорой помощи.

"В 11:15 копы вышли из дома отца. Я это запомнил, потому что они дали мне номер катафалка, который мог бы забрать тело, и на телефоне зафиксировано, что в 11:16 я туда звонил", – рассказал мужчина.

Около 15:00 он заметил, что из банковской карточки отца пропали деньги.

"Я знал пароль к "Приват24", и подчеркиваю, что его знал только я. Потому что отец этим приложением не пользовался, а из него я оплачивал ему коммунальные услуги. То есть он не знал пароля и никому не мог его рассказать. Я знал, что он этой кредиткой пользовался, и хотел узнать, какая там задолженность, чтобы оплатить ее. И здесь я вижу, что там была транзакция в 11:15 на неизвестную карточку и неизвестное лицо. Кто-то из приложения просто перевел себе 12 тыс. гривен", – рассказал Красовский.

Он отметил, что в пропавшем блокноте был также пароль к мобильному банкингу. Как утверждает Красовский, он обратился в полицию, но копы без справки из банка о переводе денег не захотели реагировать.

Для того, чтобы получить информацию о снятии средств, сыну покойного нужно было предъявить справку о смерти владельца счета.

"После огласки и обращений моих коллег в пресс-службу полиции Славянская ко мне снова пришли правоохранители и согласились принять заявление в устной форме и попросили принести, когда смогу, транзакцию", – отметил потерпевший.

По его словам, после огласки ситуации в социальных сетях вечером 26 мая его пригласили в полицию, где вернули все деньги. Инцидент списали на мошенников.

"В отделении мне рассказали, что сегодня в полицию обратился мужчина, которому 25 мая на счет "упали" 12 тысяч с карточки моего отца. Он не хочет чужого и лишних проблем, поэтому отдал эти деньги в полицию. Я спросил, как на счет этого мужчины вообще попали средства. Насколько я знаю, чтобы получить доступ к приложению "Приват24", надо знать пароль и иметь на руках телефон. Пароль знал только я и блокнот, который до сих пор не нашел. Телефон тоже все время находился только в доме. Мне ответили, что это все мошенники", – пояснил пострадавший.

В полиции Славянска в свою очередь сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование, после чего материалы будут направлены в ГБР.

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