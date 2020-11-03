С риском для жизни: как СБУ ударила по крупному производству и к чему это привело

Заявление СБУ о предотвращении угрозы объектам критической инфраструктуры из-за поставок некачественной продукции оказалось большим блефом. Более того, из-за действий силовиков не "просто" пострадал крупный украинский производитель — в ближайшей перспективе это может ударить по всем украинцам.

Подробнее о скандальной ситуации и чем она грозит — читайте в материале OBOZREVATEL. Сегодня мы публикуем вторую часть расследования, с первой можно ознакомиться тут.

Износ железнодорожной инфраструктуры в Украине уже критический. Почти половина железнодорожных путей, а это 8 423 км, нуждается в капитальном ремонте, 3 373 км полностью закрыты для движения составов. На некоторых участках поездам нельзя двигаться со скоростью более 20-30 км/ч из-за аварийности полотна.

По информации "Укртрансбезопасности", почти 90% случаев железнодорожных аварий в Украине происходят из-за неудовлетворительного содержания путей, и количество их растет.

На этом фоне абсолютным безумием выглядят действия силовиков, из-за которых недалеко и до трагедии.

Как уже рассказывал OBOZREVATEL, для реконструкции ж/д путей нужны рельсы, шпалы и скрепление КБ в составе с одной маленькой деталью под названием "клемма раздельного рельсового соединения железнодорожной колеи". Вокруг последней и разгорелась "война", начало которой было положено в середине 2018 года.

Тогда в процесс модернизации/реконструкции вмешались "третьи силы" (а если откровенно, то виден "след конторы"). В итоге под удар попало крупное предприятие – Днепропетровский стрелочный завод, к продукции которого до этого не у кого не было ни малейших претензий.

Было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А вот основанием для внесения ведомостей в ЕРДР послужили, как выяснил OBOZREVATEL, рапорт оперативного сотрудника подразделения "К" Службы безопасности Украины и экспертное заключение ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" (г. Кременчуг), который было сделано по инициативе ООО "Альфа-Металл-Компани".

Интересно (и показательно), что ни на первоочередном этапе, ни в дальнейшем следствие не обратилось в Государственную аудиторскую службу Украины, материалы проверки которой могли бы быть весомым доказательством. В случае, если бы в данном деле с поставками клемм действительно были нарушения. Но нет.

Более того, как нам стало известно, "экспертное заключение" ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" (г. Кременчуг) оказалось филькиной грамотой. "Заключение" не отвечает Закону Украины "О судебной экспертизе" и профильному приказу Минюста.

Возникли вопросы и к лицам, подписавшим это заключение – оказалось, что их даже нет в Государственном реестре аттестованных судебных экспертов. А сам кременчугский институт не является экспертным учреждением, его также нет в соответствующем госреестре.

Но и это еще не все. Инициатором данного "экспертного заключения" стало ООО "Альфа-Металл-Компани" (созданное в Луганске). Эта компания – участник торгов на ProZorro, в том числе по поставкам клемм на УЗ, и, по информации источников, имеет отношение к экс-сотрудникам службы.

Как видим, все "основания" стали рассыпаться на глазах и в октябре 2019 года дело было закрыто.

Однако вышеописанные факты не помешали заинтересованным лицам уже через месяц "реанимировать" дело – возобновить досудебное расследование. А в мае 2020 года его продлили на год.

Была арестована часть продукции Днепропетровского стрелочного завода, закупки УЗ срывались одна за другой, проводились негласные следственные действия, давили на руководство предприятия... В общем, происходило все то, что на сленге силовиков называется "кошмарить" бизнесменов – для получения нужного результата. Однако в Днепре не приняли ультиматум.

Бывший сотрудник "Укрзализныци", который проработал в путевом хозяйстве (Главке, Департаменте пути УЗ) почти 50 лет, рассказал OBOZREVATEL, что правоохранители могут озвучивать какие угодно "претензии", но правда одна: качество продукции, изготовленной на Днепропетровском стрелочном заводе, никогда не вызывало нареканий.

"Клемма прошла все этапы постановки на производство, были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания. Более того, с 2007 года клеммы ДнСЗ используют на всех ж/д дорогах Украины и никаких проблем не было. Потому говорить о том, что эта продукция угрожает безопасности движения поездов, ни в коем случае нельзя. В отличие, например, от продукции макеевского комбината, к которой ранее были претензии", — рассказал эксперт.

По его мнению, обвинения силовиков в адрес днепровского завода абсолютно беспочвенны.

Не менее поражен беспрецедентной ситуацией и доктор технических наук, академик Транспортной академии Украины, профессор Эдуард Даниленко из Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киев).

Заведующий кафедрой железнодорожного пути и путевого хозяйства также заявил в комментарии OBOZREVATEL, что обвинения в адрес предприятия с многолетней историей абсолютно не аргументированы.

"Днепропетровский стрелочный завод является, по сути, главным в Украине по производству такой продукции, которая используется на железных дорогах нашей страны, а также идет на экспорт — в другие страны. Подчеркну: качественной продукции", — добавил академик.

Обвинение, по словам профессора Даниленко, технически безграмотное.

"Все построено на том, что продукция завода якобы точно не соответствует требованиям ГОСТа, как у ранее применяемых клемм. Ну так они и не должны соответствовать! Они соответствуют утвержденным техническим условиям, вот и все. Речь только в том, каким образом применяется продукция и соответствует ли она функциональному назначению, насколько правильно выполняет служебные функции. А выполняет правильно – так, как надо. Какие к клеммам ДнСЗ у следствия могут быть претензии? Качество продукции подтверждено отсутствием нареканий, жалоб от заказчиков и длительным эксплуатационным сроком. Обвинения в том, что продукция — брак, это же полная чушь!" – объяснил эксперт.

По словам Даниленко, брак определяется соответствующими компетентными органами, начиная с ОТК завода и заканчивая специальными комиссиями заказчика, в данном случае — "Укрзализныци".

"Однако если комиссии ни разу не характеризовали продукцию, как бракованную, то возникает вопрос: на каком основании в обвинении в адрес завода применяются такие формулировки? А потом еще начисляют "нанесенный ущерб"!" — возмутился академик.

Отметим, что Эдуард Даниленко — единственный в Украине профильный эксперт в данной сфере с таким колоссальным, 60-тилетним, опытом.

22 октября OBOZREVATEL направил информационный запрос главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

Мы спросили, в курсе ли он происходящего (действий его подчиненных), а также задали вопросы насчет законности действий сотрудников и т.д. Однако отсутствие ответа в установленный законом срок (5 рабочих дней) говорит само за себя.

О том, что АО "Укрзализныця" в 2020 году не выполнит план по модернизации путей из-за срыва поставок материалов, на пресс-конференции в Киеве заявил и.о. члена правления компании Роман Черницкий.

"Если говорить о модернизации путей, то, к сожалению, план выполнения работ, который был запланирован на уровне 500 км, будет сорван, он будет выполнен где-то на уровне не более 100 км — в связи со срывом поставок материалов", — признал и.о. члена правления "Укрзализныци".

Это касается и ситуации с невозможностью закупки клемм. По информации собеседников OBOZREVATEL, из-за действий силовиков заморожены сотни миллионов гривен. Когда "рванет" – только вопрос времени.

Продолжение следует...