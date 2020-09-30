Самолеты-долгожители могут напугать только человека, далекого от авиации, – эксперт

Анна Молчанова
Анна Молчанова
Расследования
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  • "43 года для Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом, хоть и можно назвать весьма внушительным, но далеко не фатальным возрастом"

  • "Один из самых распространенных в мире "транспортников" C-130 Hercules летает уже 66 лет"

  • "Срок эксплуатации дается с "зазором"

Возраст самолета

Во всем мире "срок действия" самолетов продлевают благодаря регламентным работам и модернизации. Потому сначала необходимо установить причины авиакатастрофы 43-летнего Ан-26 под Чугуевом, а потом уже делать выводы.

Такое мнение в разговоре с OBOZREVATEL высказал Олег Катков, эксперт-обозреватель Defense Express. Он считает, что "возраст" самолета может легко напугать только человека, далекого от авиации.

"Ведь речь идет не о вполне осязаемых и понятных 5-10 годах, а о десятках или даже половине столетия. И 43 года для Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом, хоть и можно назвать весьма внушительным, но далеко не фатальным возрастом", – считает авиаэксперт.

Он привел в пример американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые с недавнего времени совершают регулярные полеты в небе над Украиной.

И самому "молодому" из них 58 лет – возраст весьма уважительный даже для человека, не говоря уже о 120-тонном самолете.

ВВС США планируют в ближайшее время объявить тендер на поставку новых двигателей для стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress и проведение их ремоторизации. Благодаря этому срок службы самолетов хотят продлить минимум до 2050 года.

Не меньшие сроки в строю проводят и самолеты транспортной авиации, к которым относится и Ан-26. По словам Каткова, один из самых распространенных в мире "транспортников" C-130 Hercules летает уже 66 лет.

"Транспортник" C-130 Hercules.

Как рассказал эксперт, "транспортники" даже после того, как их списали из армии, нередко покупают частные авиакомпании.

"Один из первых выпущенных C-130 Hercules, с бортовым номером N130SA, продолжает летать над США – несмотря на то, что самолет был выпущен в 1957 году", – рассказал Катков.

Он добавил, что такое "долгожительство" самолетов достигается регулярными регламентными ремонтами, заменой двигателей, элементов фюзеляжа, электроники, которые проводятся по весьма жестким требованиям на авиаремонтных заводах.

Инженеры и техники оснащают 60-летние самолеты C-130 Hercules (ВВС Турции) новейшими бортовыми устройствами

"Сообщалось, что потерпевший катастрофу Ан-26Ш имел налет в 5985 часов из гарантированных 20 000, ремонт проходил в 1996 году, а следующий капитальный должен был произойти в 2022-м. Двигатели самолета должны были отправиться на ремонт в октябре 2020 и в июне 2021 года. Но даже в этом случае срок эксплуатации дается с "зазором". И, по предварительной версии, у самолета отказал левый, относительно более новый двигатель", – добавил авиаэксперт.

Ан-26Ш (бортовой номер 76), который разбился под Чугуевом 25 сентября 2020 г.

Однако, считает Катков, причины авиакатастрофы еще необходимо установить, а до этого делать любые выводы – непозволительно.

"Более того, вне зависимости от них необходимо понимать, что вопрос обновления авиации Вооруженных сил Украины с каждым годом становится все более актуальным. Ведь основная масса наших боевых самолетов – наследство СССР – находятся в строю уже десятки лет и любой, даже самый качественный ремонт, не сделает из них новые машины", – убежден эксперт-обозреватель Defense Express.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Крушение Ан-26 в Чугуеверазбился самолетсамолетОлег Катков