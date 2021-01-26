Скандальному Кулику, попавшему под санкции США, ОГП выплатив 1,3 млн – расследование

В 2020 году Офис генерального прокурора Украины выплатил почти 20,5 миллионов гривен компенсаций своим бывшим сотрудникам. Среди них в числе лидеров по полученной сумме скандально известный Константин Кулик, попавший недавно под санкции США.

Об этом сообщает Slidstvo.info. Отмечается, что выплаты были востребованы через суды. Также опубликован список таких сотрудников, который состоит из 46 человек (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Среди них подавляющее большинство – люстрированные ранее прокуроры или те, кто провалил аттестации. Часть из них добилась восстановления на прежних или равноценных должностях. Есть и те, кто совсем недавно находились под следствием, и фигуранты журналистских расследований", – пишет издание.

Так, в списке есть бывший военный прокурор Константин Кулик. Напомним, что против него и еще нескольких украинцев, а также ряда информресурсов Минфин США ввел санкции из-за вмешательства в американские выборы.

В 2015 году НАБУ в отношении Кулика открыло уголовное производство по делу о незаконном обогащении, но после решения Конституционного суда, который признал указанную статью неконституционной, производство было закрыто.

После того, как прокурора уволили, потому что он не явился на аттестацию, он подал в Окружной админсуд Киева. ОАСК удовлетворил иск в ноябре 2020 года и ОГП выплатил ему почти 1,4 млн грн.

Больше всего получил Александр Галкин – 1,85 млн грн. Во время президентства Виктора Януковича тот работал заместителем тогдашнего генпрокурора Виктора Пшконки, а также был прокурором Одесской области и Днепровским прокурором по экологии.

Также 1,76 млн грн выплатили за вынужденный прогул Олегу Годуеву. При Януковиче он занимал ряд руководящих должностей в органах прокуратуры, а во время Революции Достоинства был заместителем прокурора Львовской области.

Кроме того, более 1 миллиона получили Максим Занфиров, Олег Подгайный и Виталий Харченко.

Последний во времена Януковича был прокурором Печерского района Киева. Известный как фигурант "квартирного скандала" Калетников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года стало известно, что бывшего главу отдела Генпрокуратуры Дмитрия Перепелицу, который был уволен по закону о люстрации, ОАСК восстановил в должности. Также суд обязал выплатить ему 4,95 млн гривен за время вынужденного прогула.