Скандальному Кулику, попавшему под санкции США, ОГП выплатив 1,3 млн – расследование

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
874
В списке среди лидеров по выплатам Кулик

В 2020 году Офис генерального прокурора Украины выплатил почти 20,5 миллионов гривен компенсаций своим бывшим сотрудникам. Среди них в числе лидеров по полученной сумме скандально известный Константин Кулик, попавший недавно под санкции США.

Об этом сообщает Slidstvo.info. Отмечается, что выплаты были востребованы через суды. Также опубликован список таких сотрудников, который состоит из 46 человек (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Среди них подавляющее большинство – люстрированные ранее прокуроры или те, кто провалил аттестации. Часть из них добилась восстановления на прежних или равноценных должностях. Есть и те, кто совсем недавно находились под следствием, и фигуранты журналистских расследований", – пишет издание.

Так, в списке есть бывший военный прокурор Константин Кулик. Напомним, что против него и еще нескольких украинцев, а также ряда информресурсов Минфин США ввел санкции из-за вмешательства в американские выборы.

Константин Кулик.

В 2015 году НАБУ в отношении Кулика открыло уголовное производство по делу о незаконном обогащении, но после решения Конституционного суда, который признал указанную статью неконституционной, производство было закрыто.

После того, как прокурора уволили, потому что он не явился на аттестацию, он подал в Окружной админсуд Киева. ОАСК удовлетворил иск в ноябре 2020 года и ОГП выплатил ему почти 1,4 млн грн.

Больше всего получил Александр Галкин – 1,85 млн грн. Во время президентства Виктора Януковича тот работал заместителем тогдашнего генпрокурора Виктора Пшконки, а также был прокурором Одесской области и Днепровским прокурором по экологии.

Александр Галкин.

Также 1,76 млн грн выплатили за вынужденный прогул Олегу Годуеву. При Януковиче он занимал ряд руководящих должностей в органах прокуратуры, а во время Революции Достоинства был заместителем прокурора Львовской области.

Кроме того, более 1 миллиона получили Максим Занфиров, Олег Подгайный и Виталий Харченко.

Виталий Харченко.

Последний во времена Януковича был прокурором Печерского района Киева. Известный как фигурант "квартирного скандала" Калетников.

Список выплат ОГП в 2020 году.
Список выплат ОГП в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года стало известно, что бывшего главу отдела Генпрокуратуры Дмитрия Перепелицу, который был уволен по закону о люстрации, ОАСК восстановил в должности. Также суд обязал выплатить ему 4,95 млн гривен за время вынужденного прогула.

УкраинаЛюстрация в УкраинеОфис генерального прокурора УкраиныВиктор ПшонкаВиктор ЯнуковичКонстантин Кулик