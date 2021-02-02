Детективы НАБУ на бегу зачитали скандальному судье Вовку ходатайство о его отстранении. Видео

Детективы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАБУ) зачитали главе Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) Павлу Вовку ходатайство об отстранении его от должности, несмотря на явное нежелание последнего слушать либо брать какие-то документы.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба НАБУ в YouTube. Правоохранителям пришлось идти за подозреваемым несколько километров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, Вовк продолжает уклоняться от выполнения процессуальных обязанностей.

"Утром 1 февраля 2021 года служитель Фемиды в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ", – уточнили в сообщении.

Несмотря на это, правоохранители зачитали ему соответствующие документы, а также поставили в известность, что 3 февраля в 11:00 запланировано заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании в отношении него меры пресечения в виде залога.

Несмотря на системное сопротивление подозреваемых, НАБУ расследует уголовные производства по фактам злоупотреблений судей ОАСК, отметили в пресс-службе ведомства.

"Следствие направило Генеральному прокурору проекты ходатайств в ВСП (Высший совет правосудия, – ред.) о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, а также инициировало перед Генеральным прокурором ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В то же время в НАБУ отметили, что в течение нескольких месяцев от Генпрокурора нет никаких движений по рассмотрению указанных ходатайств.

Напомним, в октябре 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку ходатайство об избрании меры пресечения. На следующий день оно было подано в ВАКС.

Несмотря на все, подозреваемый с октября 2020 не является не только в НАБУ, но и в ВАКС на судебные заседания, проигнорировав уже более 10 судебных вызовов, говорится в сообщении.

В связи с этим в ноябре 2020 года судья был во второй раз объявлен в розыск.

Вовка подозревают в создании и руководстве преступной организацией, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием

Как сообщал OBOZREVATEL:

генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в ВСП об отстранении от должности Вовка и других судей.