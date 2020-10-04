Сивохо в бронежилете засняли на Донбассе: в сети ажиотаж

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо посетил Донбасс и насмешил сеть фото в бронежилете.

Его снимок 4 октября опубликовал в Facebook ветеран войны на востоке Украины и блогер Алексей Петров. На фотографии Сивохо позирует рядом с местной жительницей и украинскими военными.

Женщина одета в свою обычную одежду, тогда как экс-советник секретаря СНБО надел под жилетку бронежилет.

Сергей Сивохо Facebook / Алексей Петров

Скриншот

Скриншот

Отметим, днем ранее комик публиковал на странице в Facebook видео из Опытного, в котором приглашал туда депутатов.

Сивохо снялся для ролика в той же одежде, однако уже без бронежилета.

Пост Сивохо в соцсети. Скриншот

Фотография Сивохо, сделанная на Донбассе, развеселила пользователей сети. Они обратили внимание на то, как на мужчине сидел бронежилет.

Комментарии к фото. Скриншот

Комментарии к фото. Скриншот

Комментарии к фото. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что в Украине нет никаких препятствий для установления мира и "нужно просто выполнять обязательства".