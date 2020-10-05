Сивохо в бронежилете засняли на Донбассе: в сети ажиотаж

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо посетил Донбасс и насмешил сеть фото в бронежилете.

Его снимок 4 октября опубликовал в Facebook ветеран войны на востоке Украины и блогер Алексей Петров. На фотографии Сивохо позирует рядом с местной жительницей и украинскими военными.

Женщина одета в свою обычную одежду, тогда как экс-советник секретаря СНБО надел под жилетку бронежилет.

Отметим, днем ранее комик публиковал на странице в Facebook видео из Опытного, в котором приглашал туда депутатов.

Сивохо снялся для ролика в той же одежде, однако уже без бронежилета.

Фотография Сивохо, сделанная на Донбассе, развеселила пользователей сети. Они обратили внимание на то, как на мужчине сидел бронежилет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо заявил, что в Украине нет никаких препятствий для установления мира и "нужно просто выполнять обязательства".