Ситуация на Донбассе кардинально изменилась, Кремль взял курс на эскалацию, – Бессмертный

Мирное развитие ситуации на Донбассе маловероятно. При наихудшем сценарии Украина может стать полем боя.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный. "Ситуация кардинально изменилась. Если раньше можно было допустить и мирный, и военный способ решения, то сейчас, в результате небывалого накопления вооружений, техники, живой силы на востоке и на севере Украины, маловероятно мирное развитие ситуации", – заявил он.

По оценкам дипломата, "Кремль взял курс на эскалацию конфликта, на его обострение".

При этом возможны два варианта развития событий: обострение ситуации "по линии фронта на Донбассе и в Крыму" или возникновение новых точек соприкосновения между ВСУ и Российской Федерацией. Бессмертный добавил, что сейчас, когда отсутствует общая позиция США и Европы, "ситуация может развиваться по очень неприятному для Украины сценарию".

"В случае развития острого сценария, сценария боевых действий, худшее, что может произойти – Украина в очередной раз становится полем боя", – подчеркнул он.

В контексте последней "встречи трех" – онлайн-диалога глав государств России, Франции и Германии – дипломат обратил внимание, что в пресс-релизах по ее итогам в РФ "раздули вопрос Украины". "Это означает, что центром удара ближайших месяцев и лет для России, для Кремля, для Путина является Украина, что мы находимся в эпицентре", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что существует две причины последнего обострения ситуации на Донбассе со стороны России. Они непосредственно не связаны с Украиной.